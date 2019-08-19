Нетаньягу розповів, коли Ізраїль ратифікує Угоду про зону вільної торгівлі з Україною

Ізраїль зможе ратифікувати Угоду про зону вільної торгівлі з Україною після парламентських виборів, повідомив на брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

«Треба одразу ж працювати над угодою про вільну торгівлю. Коли пройдуть вибори до нашого парламенту, ми зможемо її ратифікувати, оскільки ми її розширюємо, в тому числі на сферу послуг. По-друге, і в Києві, і в Єрусалимі треба відкривати спеціальні центри високотехнологічного розвитку. Таким чином ми будемо обмінюватися технологіями і залучати українців до нашої індустрії високих технологій», – сказав Нетаньягу.

Перед цим у своєму виступі Володимир Зеленський закликав голову уряду Ізраїлю ратифікувати Угоду про зону вільної торгівлі і повідомив, що під час переговорів домовився з Нетаньягу про розширення цього документу на сферу не тільки товарів, а й послуг.

Переговори про Зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем почалися у 2015 році. 21 січня 2019 країни підписали Угоду про Зону вільної торгівлі.

Нова ЗВТ має лібералізувати торгівлю між підписантами, а саме скасувати ввізні мита на промислові товари. 11 липня Верховна Рада ратифікувала міжнародну угоду про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем.

Вибори до ізраїльського парламенту (Кнесету) мають відбутися у вересні 2019 року.

Також в рамках зустрічі Зеленського і Нетаньягу відбулася церемонія підписання низки двосторонніх документів. Посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон і представники Кабінету міністрів підписали Угоду про сприяння вивчення івриту в навчальних закладах України та української – в закладах Ізраїлю, Меморандум про взаєморозуміння в галузі сільського господарства та Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та патентним відомством Міністерства юстиції Ізраїлю.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу ввечері 18 серпня прибув до Києва з дводенним візитом – це перший за 20 років візит голови ізраїльського уряду до України. Очікується, що, окрім переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, Нетаньягу також вшанує пам’ять євреїв, загиблих у Бабиному Яру під час Другої світової війни.