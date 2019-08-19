«Слуга народу» вважає «зрозумілою реакцією» слова Бужанського, який назвав журналістку «вівцею»

Партія «Слуга народу» вважає «зрозумілою реакцією» слова майбутнього народного депутата Максима Бужанського, який назвав журналістку «Нового времени» Оксану Духніч «тупою вівцею».

«Ми розуміємо, що висловлювання обраного народного депутата Максима Бужанського були, хоч і надмірною та неетичною, але достатньо зрозумілою реакцією на оціночні судження стосовно особистих почуттів, які обраний народний депутат нібито має до СРСР та певних українських політиків. Тому ми просимо представників засобів масової інформації утримуватися від такого роду оціночних суджень», – заявили в партії.

Водночас «Слуга народу» вважає неприпустимими особисті образи будь-якого громадянина України, у тому числі й представників засобів масової інформації.

«Ми засуджуємо висловлювання обраного народного депутата Максима Бужанського стосовно журналістки журналу «Новое время». Керівництво партії та фракції «Слуга Народу» принесло пані Духніч вибачення», – розповіли в «Слузі народу».

Під час інтерв’ю з лідером «Слуги народу» Дмитром Разумковим Духнич сказала, що Бужанський «ностальгує за СРСР і часами Віктора Януковича».

У відповідь Бужанський назвав Духнич «тупою вівцею з одіозного ЗМІ». Журналістка, своєю чергою, написала, що «відповідати пану Бужанському – це як спроба з’ясувати відносини з голубом, який нагадив вам на рукав пальто», та закликала майбутнього народного депутата вибачитися перед «Новым временем».

Блогер Максим Бужанський балотувався в народні депутати від «Слуги народу» у 25-у окрузі в Дніпрі. Він відомий, зокрема, опозиційним ставленням до подій Євромайдану.

У жовтні народний депутат Олег Барна нецензурно облаяв журналіста телеканалу «1+1» Ігоря Колтунова, коли той запитав його про кнопкодавство під час засідання Верховної Ради.

Наступного дня на той час лідер студії «Квартал 95» Володимир Зеленський оприлюднив звернення, в якому заявив: «Я думаю, що в особі цього журналіста він (Барна – ред.) послав на три літери всіх представників медіа. Тому, думаю, справедливо, що я – від усіх медіа з відповідним посланням. Ну, на три літери я не можу послати людину, це просто непристойно».

Він, однак, запропонував інше нецензурне звернення, з яким звернувся до народних депутатів.