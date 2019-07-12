Бій за «мажоритарку». Хто побореться від «Слуги народу»?

Зірки шоу-бізу, блогери, бізнесмени, друзі та родичі –​ саме цим людям керівництво партії «Слуга народу» делегувало повноваження представляти політсилу в мажоритарних округах по всій країні. Тож, хто саме боротиметься у боях за «мажоритарку», з'ясовувало Радіо Свобода.

Партія «Слуга народу» зареєструвала в Центральній виборчій комісії 199 кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах до Верховної Ради України. За даними українських соціологів, лише одна приналежність до цієї політсили гарантує навіть абсолютно невідомому кандидату доволі високу підтримку виборців. Радіо Свобода вирішило з’ясувати, чи не захотіли скористуватися таким шансом люди з неоднозначною репутацією або пов’язані з одіозними політиками та бізнесменами.

Як відбувався відбір

Як інформує сама партія, щоб набрати кандидатів у мажоритарних округах, оголосили «кастинг»: кожен охочий (окрім чинних парламентарів – ред.) міг подати онлайн-заявку та випробувати свої сили у конкурсі відбору «кандидатів у кандидати». На цей процес у політсили виділили доволі обмежений проміжок часу: 7 днів на подачу заявки та 4 дні на обробку анкет. По завершенню прийому заявок у прес-службі «Слуги народу» повідомили, що 3544 особи зареєструвалися для участі у цьому відборі.

Процес подачі заявки складався із кількох елементів – заповнення анкети, запис відеорезюме та пропозиція трьох законопроєктів. Згодом, запевняли у партії, конкурсанти проходили три етапи перевірок – від служби безпеки до відповідності критеріям доброчесності. Утім, вже після оприлюднення остаточних списків кандидатів, у партії зізналися, що їм забракло часу аж дуже ретельно усіх перевірити, тому «хтось із недостойних таки міг потрапити». Голова «Слуги народу» Дмитро Разумков зазначив, що «кандидати у кандидати» навіть змінювали прізвища, біографію та чистили соцмережі, аби пройти конкурс.

Примітно, що такий конкурс був оголошений виключно для кандидатів у мажоритарних округах – у список партії таким чином потрапити було неможливо. Утім, щодо мажоритарних кандидатів, на відміну від «списочників», «постпраймеріз» не відбувався. Тобто, якщо людина вже була зарахована у мажоритарні кандидати, жодна критика суспільства чи обурення її звідти не витіснили.

Хто ж вони – мажоритарні «слуги народу»?

Попри обіцяний ретельний відбір, до мажоритарної частини «Слуги народу» таки потрапило чимало суперечливих та неоднозначних постатей. Хоч партія і відмовилась брати до себе «старі обличчя», у ній таки опинилися особи, афілійовані зі скандальними політиками та бізнесменами, а також друзі та родичі президентської команди.

Так, наприклад, на кількох київських округах від «Слуги народу» балотуються особи, яких пов'язують у тісних зв'язках із скандальним ексчиновником та забудовником Андрієм Вавришем, про махінації якого нещодавно писали журналісти проєкту «Наші гроші»​. Так само, як на округах в інших регіонах є кандидати, яких минуле пов'язує з народним депутатом-утікачем Олександром Онищенком, ексрегіоналом Григорієм Калентником або ексдиректором комплексу «Буковель» та чинним депутатом Олександром Шевченком.

Або у Хмельницькому: на окрузі №187 кандидатом від «Слуги народу» йде Микола Стефанчук – це рідний молодший брат Руслана Стефанчука, який у списку партії значиться під №2, є представником президента Володимира Зеленського у Верховній Раді, а також за сумісництвом його другом юності – разом грали у КВК. Разом зі Стефанчуком-молодшим у цьому ж окрузі балотується ще 12 осіб. Утім, вважається, що традиційно тут (центральні райони Хмельницького – ред.) перемагають мажоритарники від «Батьківщини», адже саме вони регулярно обиралися у цьому окрузі з 2002 року.

Чимало колишніх представників партії «Укроп», яку тісно пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським, тепер висуваються до парламенту в мажоритарних округах по всій країні від «Слуги народу» – загалом близько 20 осіб. Наприклад, у окрузі №215 у Києві від «Слуги народу» балотується Богдан Яременко, який останні роки очолював столичний «Укроп». Яременко відомий тим, що має понад 20-річний досвід роботи дипломатом, а з початком російської агресії у 2014 році заснував фонд «Майдан закордонних справ».

Серед медійних персон від «Слуги народу» у мажоритарних округах висуваються, зокрема, телеведучий Олександр Скічко, гуморист проєкту «Мамахохотала» Роман Грищук та скандальний блогер Максим Бужанський, відомий своїм опозиційним ставленням до Євромайдану. Попри суспільний резонанс, Бужанський таки залишився серед кандидатів «Слуги народу» у Дніпрі.

Політичні ветерани VS. Медіазірки

Вочевидь, логіка керівництва партії «Слуга народу» у мажоритарних округах була такою: проти головних і досвідчених опонентів з інших політсил розставити добревідомих медіаперсон. Дещо на підтвердження цієї тези раніше вже висловлювався керівник штабу партії та кандидат від неї за списком Олександр Корнієнко. Після першого з'їзду політсили він заявив, що «Слуга народу» має намір виставити за округами, де будуть йти чинні народні депутати Ігор Кононенко та Олександр Грановський (раніше обидва належали до БПП – ред.), кандидатів, що зможуть скласти їм конкуренцію та перемогти. Власне, це у партії і зробили.

Чимала група осіб, афілійованих з олігархом Ігорем Коломойським, є не тільки у партійному списку «Слуги народу». У мажоритарних округах до цієї групи впливу можна віднести представників медіасфери, пов’язаних з активами олігарха. У той час, коли гендиректор холдингу «1+1 медіа» Олександр Ткаченко має №9 у списку, а гендиректор інформагентства УНІАН Артем Ковальов отримав №46 у списку, журналісти «1+1» Олександр Дубінський, Ольга Василевська-Смаглюк і Сергій Швець висуваються від партії у мажоритарних округах.

Чи не найзапекліша боротьба «Слуги народу» за округ розгортається, де скандально відомого Олександра Дубінського висунули проти фігуранта антикорупційних розслідувань та давнього бізнес-партнера експрезидента Петра Порошенка Ігоря Кононенка. Обидві сторони налаштовані рішуче та навіть вдаються до «важкої артилерії» у боях за округ: Дубінський розповідає на зустрічах з електоратом про «оборудки Кононенка» та «розкрадання держкоштів», а Кононенко використовує технологію «двійників» Дубінського та чорного піару.

А от з іншим одіозним народним депутатом від БПП, який тепер йде до Ради як самовисуванець у мажоритарному окрузі №169 у Харкові, Олександром Грановським у «Слузі народу» вирішили поборотися за допомогою ще одного популярного блогера Олександра Куницького. Він відомий українцям-автомобілістам своїми відео, на яких сперечається з патрульними поліцейськими щодо їхніх дій –​ його Youtube-канал має майже 1 мільйон підписників. Обидва кандидати ведуть запеклу боротьбу за перемогу на окрузі, утім, днями виявилося, що Куницький має ще одне громадянство – Ізраїлю, що може значно послабити його позиції.

Журналістка та телеведуча «1+1» Ольга Василевська-Смаглюк висувається у 96-му окрузі та намагається не допустити проходження до Верховної Ради чинного депутата від «Волі народу» Ярослава Москаленка. Власне, цю мотивацію вона не приховує. Щоправда, виглядає, що вона й сама визнає слабку перспективу цієї боротьби: «Моя участь у виборах обов'язково стане основою для масштабного суспільного проєкту, подробиці я розкажу 22 липня, незалежно від того, хто виграє».

На 33-му окрузі у рідному для президента Зеленського Кривому Розі від партії «Слуга народу» побореться за місце у парламенті його давній товариш Юрій Корявченков, актор «Кварталу 95», більш відомий як «Юзік». Його головним опонентом буде чинний депутат від БПП Костянтин Усов, який на попередній виборах переміг у цьому окрузі. У команді «Слуги народу» заявляють, що, нібито, саме Усов причетний до підпалу їхнього місцевого офісу.

Ще один товариш Володимира Зеленського, відомий шоумен та гуморист Сергій Сівохо теж висувається від «Слуги народу» – у мажоритарному окрузі №49, що на його рідній Донеччині. А його основним опонентом на цьому окрузі є ветеран української політики, кандидат від «Опозиційного блоку» Борис Колесніков.

Водночас проти іншого одіозного «опоблоківця» Сергія Ківалова у 135-му окрузі в Одесі висувається бізнесмен та ресторатор Олексій Леонов від «Слуги народу». Останні опитування показують, що, попри активну кампанію Ківалова, їхні з Леоновим шанси на перемогу наразі практично рівні.

«Злиті» округи?

Утім, є серед мажоритарних округів такі, що видаються цілеспрямовано, так би мовити, «злитими».

Наприклад, у окрузі №64 у Коростені балотується до парламенту на позачергових виборах добре відомий чинний депутат від «Народного фронту» Сергій Пашинський, «Слуга народу» ж там висуває від себе вчителя історії місцевої школи Вячеслава Сігачова. У короткій анкеті на сайті він обмежується загальними фразами про свої плани, а також зазначає, що був головою окружної виборчої комісії №64 під час останніх президентських виборів.

Про ще одне імовірне «злиття» мажоритарного округу командою «Слуги народу» повідомляють журналісти на Харківщині. Попри обіцянку виставляти сильних кандидатів там, де балотуються суперечливі політики, на 178-му окрузі у Харкові, вочевидь, про неї забули. Опозиційному та скандально відомому своєю поведінкою народному депутатові Дмитру Добкіну у цьому окрузі має протистояти від «Слуги народу» Олександр Літвінов. Харківські активісти називають його організатором місцевого «антимайдану», а також вказують на його тісний зв'язок з мільйонером Валерієм Демою.

Попри медійність ресторатора та телеведучого Миколи Тищенка, який висувається від «Слуги народу» на 219-му окрузі в Києві, у нього йде запекла боротьба з основним конкурентом Олександром Третьяковим, який теж йде у цьому окрузі. Третьяков, який на попередніх парламентських виборах вже був обраний у цьому окрузі, останні два-три роки активно готувався до переобрання та займався показовим розвитком місцевої інфраструктури. Окрім «гречкосійства» та «кнопкодавства», за даними руху «Чесно», Олександр Третьяков також є фігурантом кількох антикорупційних розслідувань.

Ще один скандально відомий народний депутат Борислав Розенблат теж намагається потрапити до нового складу Верховної Ради, балотується у 62-му мажоритарному окрузі у Житомирі. Фігуранту гучного скандалу, відомого під назвою «бурштинова справа» Розенблату від «Слуги народу» протистоятиме Герой України, екскомандир батальйону 95-ї бригади ВСУ Ігор Герасименко. Протягом усієї каденції Розенблата у місті працювала його громадська приймальня з безкоштовними юридичними консультаціями, а також благодійний «Фонд родини Розенблат», а його дружина є власницею будівельної фірми.

Експерти зазначають, що таке неоднозначне розташування сил від «Слуги народу» в округах вказує, зокрема, на слабкий розвиток осередків партії в регіонах. Водночас у політсилі обіцяють, що у разі перемоги скасують мажоритарну систему. «Не ми придумали «мажоритарку», але нам потрібно зараз її перемогти, щоб потім скасувати», – заявив минулого місяця на з'їзді партії голова її штабу Олександр Корнієнко.

Позачергові вибори до Верховної Ради України призначені на неділю 21 липня, відповідно до указу президента Володимира Зеленського.