У «Слузі народу» повідомили про подачу в ЦВК документів на реєстрацію 199 кандидатів-мажоритарників

Президентська партія «Слуга народу» подала в Центральну виборчу комісію документи для реєстрації 199 кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах до Верховної Ради України 21 липня.

«Пізно ввечері ми подали документи 199 кандидата в одномандатних округах. Наші юристи – герої. Слідкуйте за новинами», – йдеться в повідомленні партії на сторінці у Facebook.

Наразі інформація про кандидатів-мажоритарників не оприлюднена.

Станом на 20 червня ЦВК зареєструвала 1 021 кандидата у народні депутати України, включеного до виборчих списків 6 політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України.

Позачергові парламентські вибори мають відбутися 21 липня.