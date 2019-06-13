Зі списку «Слуги народу» виключили юного кандидата, про якого написали журналісти «Схем»

Із виборчого списку пропрезидентської партії «Слуга народу» прибрали кандитата, який значився під номером 83 – 23-річного Романа Карабаджака, який, ймовірно, не проживав в Україні протягом минулих п’яти років, а отже, за законом не може балотуватися. Напередодні його ідентифікувала журналістка «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») Валерія Єгошина.

Як виявилось, Роману – 23 роки, у своїх соцмережах він зазначає (після публікації він прибрав цей напис), що живе у французькому Ліоні, де нібито і вчився. Це може суперечити Закону України «Про вибори народних депутатів», оскільки кандидат має протягом п’яти років постійно проживати в Україні.

Окрім того, з його соцмереж незрозуміло, чим він зараз займається – Google також не знаходить жодної згадки про це. При цьому хлопець опинився в прохідній частині списку (відповідно до найсвіжіших результатів соцопитувань).

Як виявили «Схеми», батько хлопця, Юрій Карабаджак – голова Арцизької районної ради, а мати, Лариса Карабаджак – депутатка Виноградівської сільської ради на Одещині. Вони тісно співпрацюють із головою Арцизької РДА Сергієм Парпуланським та тимчасовим виконувачем обов’язків голови Одеської обласної державної адміністрації Сергієм Паращенко. Всі разом вони публічно підтримували кандидата Петра Порошенка на виборах президента.

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В оновленому списку партії з 200 осіб, опублікованому 13 червня, Романа Карабаджака вже не виявилося.

«Схеми» звернулися до прес-служби «Слуги народу» за коментарем про причини виключення хлопця зі списку партії, проте там не змогли чітко відповісти на це питання, а згодом перестали брати слухавку.

12 червня політсила «Слуги народу» вже виключила зі свого списку трьох кандидатів. Йдеться про Дмитра Співака (№33), Ірину Панченко (№73) та Вадима Гутцайта (№81).

9 червня президентська партія представила сто перших людей із виборчого списку партії – і згодом оголосила «постпраймеріз», запропонувавши повідомляти про «негідних» кандидатів.

21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск парламенту і призначив дострокові вибори на 21 липня 2019 року.