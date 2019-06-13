Що буде, якщо Зеленський проігнорує КСУ, як радить йому Тимошенко?

Гості програми «Ваша Свобода»: постійний представник Верховної Ради в Конституційному суді України Анатолій Селіванов та народний депутат від партії «Батьківщина» Іван Крулько.

Лідер партії «Батьківщина» і парламентської фракції цієї партії, звичайно, Юлія Тимошенко радить президенту Володимиру Зеленському не скасовувати свій указ про розпуск парламенту, навіть якщо Конституційний суд України визнає його таким, що не відповідає Основному Закону. Якщо Зеленський цього не зробить, вважає лідерка «Батьківщини», тоді указ буде продовжувати діяти, і ЦВК змушена буде його виконувати, незважаючи на рішення конституціоналістів.

Віталій Портников: Пане Селіванов, я хочу зрозуміти, насамперед з юридичної точки зору, так дійсно може бути: КСУ визнає указ президента України неконституційним, а президент не видає рішення про скасування указу? Я не хочу обговорювати зараз політичний аспект. Мені цікавий правовий.

Анатолій Селіванов: Рішення просте. Ми маємо зупинити дію принципу верховенства права, дію норм Конституції, які вказують, що укази та розпорядження президента приймаються, відповідно до частини ІІ ст. 19. А це означає одне: на підставі, у спосіб і відповідно до Конституції і законів України кожна службова особа, кожний державний орган має реалізувати свої функції.

Рекомендація дуже сумна для мене. Тому що говорити перед нашим суспільством, що все можна зробити так, як політики вважають, то це вже приводить до певних наслідків.

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Рішення КСУ – це не районного суду, не місцевого суду, не апеляційного суду, а це рішення, які діють на всій території України, обов’язкові до виконання і не підлягають оскарженню

Я переконаний, що новообраний президент, який користується такою підтримкою суспільства, згадає, що у нас рішення КСУ – це не районного суду, не місцевого суду, не апеляційного суду, а це рішення, які діють на всій території України, обов’язкові до виконання і не підлягають оскарженню. Якщо так, то КСУ має природу продовження руки законодавця, тобто те, що законодавець скаже в законі, в Конституції, суд має можливість тлумачення. Але це тільки тлумачить Конституцію. Якщо виходить, що політик, який пропонує такі речі, і хтось користається цим, мабуть, зрозуміло, що результат буде очевидним для суспільства і для держави.

– А якщо думати про рішення інших інституцій. Чому я запитую? Мається на увазі, що ЦВК буде змушена виконувати указ в будь-якому разі, якщо президент не погодиться з думкою КСУ. У ЦВК буде вибір, як діяти в цій ситуації, чи ні?

Анатолій Селіванов: У нас діє, крім інших видів відповідальності, конституційна відповідальність. Це особливий вид. Коли не виконується Конституція, всі засоби, які охороняють Конституцію, мають включатися, у тому числі парламент, правоохоронні органи, інші суди. Наприклад, Верховний суд розглянув питання в минулому році щодо того, чи політичний орган КСУ, чи ні. І визнав, що він (КСУ – ред.) більше політичний, ніж правовий орган. Я категорично не розумію таку формулу... Суд і правосуддя – воно не політичне!

Наша цінність сьогодні – і конституційне правосуддя, і те, що всі рішення повинні виконуватися. На жаль, так не буває в житті. Тому що інколи сьогодні і сам суд має скасовувати свої правові позиції, тому що Конституція міняється, виходить нова законодавча процедура або програма дій, або матеріальне право конституційне міняється, безумовно, міняються і принципи, тобто рішення, правові позиції КСУ. Але все виконується!

Треба все ж таки сподіватися на те, що КСУ складається з фахівців і це люди розумні, хоч і прийняли таке рішення, що визнали неконституційною ст. 367 – «незаконне збагачення». То був нонсенс! Дехто вже відчув, що цей нонсенс буде дорого коштувати, якщо йти по шляху доцільності. Не конкурує політична доцільність справам, які розглядає КСУ! Якщо він перейде цю межу, якщо порушить, то наслідки теж будуть. Обов’язково!

Рішення КСУ призведе до стабілізації. Коаліція є і була. Мається на увазі до 17 травня

Людина при такій владі і при таких повноваженнях (як президент України – ред.) може собі дозволити, але мудра людина ніколи не скаже таким чином (як одноосібно Янукович у 2010 році вирішив, що тепер діє стара редакція Конституції, коли КСУ вирішив, що ухвалення нової редакції Конституції у 2004 році відбувалося з порушенням процедурних питань – ред.), що я не буду дивитися в перспективу. А хто постраждав? Він в першу чергу відповідає. А постраждали судді, які приймали це рішення. Серед тих, хто сьогодні знаходиться в судочинстві, є судді, які розуміють, що то було неправильно, то було зле для суспільства. Відповідальність все рівно наступає.

Рішення КСУ призведе до стабілізації. Коаліція є і була. Мається на увазі до 17 травня. Я представив на прохання судді Кривенка сьогодні в офіційному порядку списки фракцій, які утворювали коаліцію 2016 року. І там 226. Голова Верховної Ради до списків не має ніякого відношення. Я пройшов окружні суди і довів, що Верховна Рада тільки формує коаліцію. Вона не відповідає за діяльність.

– Пане Крулько, хотілося б, щоб ви дали своє трактування пропозиції, яку лідер вашої фракції Юлія Тимошенко зробила Володимиру Зеленському – не підкорятися рішенню КСУ, якщо це рішення не задовольнятиме президента. Ви погоджуєтеся з таким трактуванням?

Іван Крулько: По-перше, сталося не до кінця розуміння позиції. Юлія Тимошенко є законослухняним громадянином України. Ніколи не було такого, щоб рішення судів, які набули законної сили, вона чи наша політична сила не виконували.

В історії КСУ існують різні приклади винесення рішень, які, м’яко кажучи, мали сумнівну природу і по-різному трактувалися

Інша проблема полягає в тому, що в історії КСУ існують різні приклади винесення рішень, які, м’яко кажучи, мали сумнівну природу і по-різному трактувалися. Зараз дійсно є ситуація з дуже багатьма невідомими. По-перше, ми не знаємо, яке рішення винесе КСУ. І треба дочекатися рішення.

По-друге, якщо навіть виходити з презумпції, що КСУ може скасувати указ президента, то не знаємо, що КСУ напише у своєму рішенні – чи він просто визнає указ неконституційним, наприклад, і цим обмежиться, а далі хай розбираються, що з цим робити, або КСУ дасть обґрунтування, які це далі має правові наслідки. Наприклад, які дії має вчиняти ЦВК, суб’єкти виборчого процесу? Тому що насправді імплементація рішення КСУ в життя можливого є нерозуміння – чи автоматично рішення КСУ зупиняє виборчий процес, чи автоматично не зупиняє?

– Щоб це зрозуміти – треба дочекатися рішення КСУ, пане Крулько. Це логічно.

Якщо рішення КСУ буде про те, що указ не відповідає Конституції, тоді дивитимемося на дії президента, що президент з цим робитиме, дивитимемося на дії ЦВК

​Іван Крулько: Якщо виходити з політичної складової, не з юридичної, рішення КСУ таке можливе, яке зараз обговорюють, що воно може бути таким або іншим... Скажімо, рішення КСУ про те, що указ президента відповідає Конституції, тому що коаліції не було – немає проблем. 21 липня – вибори. І всі до цих виборів готуються. Якщо рішення КСУ буде про те, що указ не відповідає Конституції, тоді дивитимемося на дії президента, що президент з цим робитиме, дивитимемося на дії ЦВК. Але я не хотів би такого рішення – це кине Україну в певний хаос, ще більше зробить недієздатним парламент і підірве легітимність виборів, які можуть відбутися 21 липня.

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