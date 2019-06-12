Iгор Коліушко: Зеленський не мав права розпускати Верховну Раду (огляд преси)

Упродовж місяця Конституційний суд має вирішити – чи відповідає Конституції указ президента про розпуск парламенту, від чого залежить і доля виборів. Як пише газета «День», яким буде це рішення, мало хто може наразі спрогнозувати. Зрозуміло лише одне – судді перебувають у досить складній ситуації, адже впливають різні фактори. З одного боку, довіра громадян до нинішнього складу Верховної Ради дуже низька, з іншого – є Конституція і закони, яких потрібно дотримуватися. Плюс не потрібно забувати про політичний вплив на Конституційний суд. Видання нагадує, що старі політичні сили, які втратили підтримку серед виборців, прагнуть зберегти статус-кво до осені, а новий президент хоче закріпити свій електоральний успіх на виборах. Експерти газети по-різному оцінюють конституційність указу президента. Так, народний депутат Сергій Соболєв переконує, що три з половиною роки немає ніякої коаліції у Верховній Раді. Тому всі розповіді про те, що ця коаліція була і виконувала свої конституційні функції, не відповідають дійсності. Натомість голова правління Центру політико-правових реформ Iгор Коліушко вважає, що президент не мав права видавати такий указ, бо не було для цього підстав, які прописані у статті 90-й Конституції України. Якщо Конституційний суд ухвалить рішення про неконституційність указу, то згідно з Основним Законом, згаданий указ втрачає чинність. Відповідно зникає правова підстава для проведення дострокових виборів. Це означає, що виборча кампанія зупиниться. Щодо того, чому поспішив президент із питанням перевиборів, то експерт вбачає тут лише політичний інтерес. Поки ніхто не розібрався, хто такий Володимир Зеленський і що буде робити його команда, то вони мають на меті якомога швидше провести вибори в парламент для того, щоб зіграти на тих самих настроях, які його привели до президентства. Бо восени вже треба буде розповідати про те, що він зробив за сто днів. І тоді рейтинги можуть змінитися. Докладніше йдеться в статті «Розтяжка» для КС».

А в публікації «Безпекові виклики для зовнішньої політики» газета «День» знайомить з думкою директора Інституту зовнішньополітичних досліджень Григорія Перепелиці. Він вважає, що зараз неправильно ставити питання про врегулювання конфлікту на Донбасі, а потрібно вести мову про завершення війни з Росією. І тому завдання для команди нового президента – змусити визнати Росію стороною, що воює і яка є суб’єктом війни. Зараз, на думку експерта, не існує умов для завершення війни, як і умов для введення миротворців на окупований Донбас. І це відбувається через те, що і мінський процес, і нормандський формат побудовані таким чином, що Росія не є суб’єктом війни, а натомість присутня дипломатично. І якраз паспортизація на окупованих територіях Донбасу є підтвердженням того, що Україна веде війну з Росією та російськими громадянами. І якщо це добре усвідомить Зеленський, то це буде дуже серйозним початком того, як Київ має покласти край війні з Росією і повернути назад під свій контроль окуповані території та незаконно анексований Крим.

Україна домагається в Гаазі розгляду справи по суті щодо порушення Росією морського права. Газета «Україна молода» нагадує: серед порушень країною-агресором Конвенції ООН – протиправне будівництво мосту через міжнародну протоку, затримка суден всіх країн, що прямують до українських портів чи з них, перешкоджання вилову риби українськими рибалками та розкрадання українських енергоресурсів на морських просторах (починаючи з весни 2014 року Росія викрала в України вже понад 9 мільярдів кубометрів природного газу). «Ці порушення становлять у своїй сукупності суцільну зневагу до міжнародного морського права з боку Росії», – наголосила українська делегація. Про шанси України на перемогу йдеться в статті «Морська хвороба» Москви».