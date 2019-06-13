Тимошенко порадила Зеленському ігнорувати рішення КСУ

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко радить президенту Володимиру Зеленському не скасовувати свій указ про розпуск парламенту, навіть якщо Конституційний суд України визнає його неконституційним. В такому випадку, вважає лідерка «Батьківщини», ЦВК зобов’язана буде виконати президентський указ, незважаючи на рішення суду. Чи добра ця порада, якими можуть бути наслідки, якщо події розгортатимуться саме так, як пропонує Тимошенко? Про це журналіст Радіо Свобода Віталій Портников розпитував у прямому ефірі гостей передачі «Ваша Свобода»: постійного представника Верховної Ради в Конституційному суді України Анатолія Селіванова і народного депутата Івана Крулька («Батьківщина»).