Питання не в даті виборів, а в оцінці КСУ указу Зеленського про розпуск Ради – Ємець

Гості програми «Ваша Свобода»: Леонід Ємець, народний депутат України («Народний фронт»); Микола Сірий, правник, старший науковий співробітник Інституту держави і права імені Корецького НАН України.

Велика палата Конституційного суду України розпочала розгляд справи за конституційним поданням народних депутатів щодо відповідності Основному Закону президентського указу про розпуск Верховної Ради і призначення позачергових виборів до парламенту.

Віталій Портников: Панове, що взагалі відбувається? В якому процесі ми перебуваємо?

Те, що відбувається сьогодні вельми сумнівно з точки зору європейської і світової практики. У парламенті жодної демократичної країни світу немає обов’язкового правила про постійно діючу більшість

​Микола Сірий: З точки зору правової культури, ми не тільки маємо право, а це абсолютно нормально критикувати політичні сили. Разом з тим, якщо ми критикуємо парламент в цілому, а це парламент нашої країни, то робимо дуже серйозну помилку. Тому що парламент нам не обрав хтось, а це ми його обрали. Коли кажемо, що нам не подобається парламент, то нам бажано подивитися у дзеркало. Тому давайте домовимося критикувати політичні сили, які нам не подобаються, але не парламент.

Те, що відбувається сьогодні вельми сумнівно з точки зору європейської і світової практики. Сьогодні в парламенті шукають постійно діючу більшість. Шукають того і те, що не буває в парламентах демократичних країн в принципі. У парламенті жодної демократичної країни світу немає обов’язкового правила про постійно діючу більшість.

Більшість у формі коаліції потрібна лише для виконання однієї дії – для формування уряду. Уряд сформований, на наступну хвилину після цього моменту, парламент має функціонувати за правилами парламентаризму, де основу цих правил складає народний депутат як одиниця.

Закони приймаються в режимі більшості, яка формується під кожен окремий закон, під кожну окрему постанову, під кожну окрему політичну позицію.

Не даремно у конституційних системах цивілізованих країн існує правило про те, що немає сенсу розпускати парламент, якщо до виборів залишилося півроку

Постійно діюча більшість шкідлива. Чому? Якщо демократичний парламент, у ньому поважають права меншості. Ми шукаємо в КСУ те, чого не може бути в демократичній системі. За нами спостерігає весь світ з посмішкою.

Не даремно у конституційних системах цивілізованих країн існує правило про те, що немає сенсу розпускати парламент, якщо до виборів залишилося півроку.

Більше того, нормальні країни, в яких нормально розуміють конституційне право, не граються в цивілістику і в адміністративне право. Бо тут не рахується з точки зору цивілістики, скільки парламент пробув днів – рівно 5 років чи ні? Буде законно і конституційно, якщо парламент або на місяць раніше зміниться, або на місяць пізніше. І перший випадок, і другий буде конституційним. Тому що обмежений термін парламенту дією, а ця дія називається «призначення виборів». Тому в Конституції є 27 жовтня. Нормальні люди, які нормально розуміють конституційне право, рахують: 27 жовтня мінус 6 місяців. І не граються в цифри.

Пройде певний час і ми вийдемо з кризи конституційно-правової думки. Тому що те, що у нас є, не називається конституційно-правовою думкою, а це називається багатоманітні фокуси, які бажано закінчити.

Не питання в тому, коли будуть вибори, а щоб КСУ дав відповідь, чи президент Зеленський здійснив в рамках Конституції свій указ, чи ні

​Леонід Ємець: Мова йде про 2-3 місяці різниці між черговими і позачерговими виборами. У такій ситуації дуже важливо, щоб були дотримані юридичні процедури не тому, що у нас така прихильність до букви закону, і вона має бути вищою, ніж потреба суспільства. А тому, що закони придумані для того, щоб суспільство жило у злагоді. Тому сьогодні так важливо отримати результат цього конституційного розгляду. Не питання в тому, коли будуть вибори, а щоб КСУ дав відповідь, чи президент Зеленський здійснив в рамках Конституції свій указ, чи ні.

Якщо указ президента Зеленського про відсутність коаліції буде визнаний конституційним, тоді буде констатований факт, що коаліції достатньо довгий період не існувало. А за цей час були сформовані декілька урядів. І, за нормою Конституції, саме коаліція формує уряд. А це тягне за собою дуже багато ключових питань.

– Це юридичні виміри цієї історії. Але ж є політична доцільність. Президент Зеленський не приховує. Він сьогодні говорив про це у своєму виступі в КСУ... І КСУ має ухвалити це рішення в терміновому режимі – до 29 червня.

Скорочення терміну виборів дозволить партії «Слуга народу» як партії, представником якої є Зеленський, отримати максимальний політичний рейтинг

​Леонід Ємець: Коли це доходить до КСУ, починають говорити правовими категоріями. Якщо говоримо про політичну складову, зрозуміло, зараз мова йде про те, що скорочення терміну виборів дозволить партії «Слуга народу» як партії, представником якої є Володимир Зеленський, отримати максимальний політичний рейтинг. Це політична доцільність, але в КСУ не досліджують політичну доцільність. Там досліджують юридичну частину.

Я не беруся сказати, яким буде рішення КСУ. Є три можливості, як будуть розвиватися події. Перше – рішення КСУ приймає до дня голосування. Вибори скасовуються, оскільки немає підстави для їх проведення. Наприклад, закон про очищення влади теж розглядається у цьому ж одномісячному режимі вже третій рік чи четвертий. Тому КСУ має, але не факт, що зробить.

Якщо після складання присяги новим парламентом – теж все просто. Новий парламент буде повноправним. Старий парламент восьмого скликання складає свої повноваження. А сама дурна ситуація буде, якщо це буде десь посередині. Уявимо, після дня голосування, але до присяги. Це буде політична катастрофа. З точки зору права, розібратися можна, як правильно. Але буде стільки маніпуляцій, інсинуацій, заяв. Будуть бігати і розказувати, що у нас два парламенти в країні.

(Повна версія програми)

Кожен випадок, коли надумуватимемо підстави для розпуску, створюємо умови для того, щоб в майбутньому до нас прийшла якась несподівана нова диктатура

​Микола Сірий: Ми поважаємо нашого президента – він конституційно обраний президент. Я виходжу з того, що він – добропорядна людина. Але я повинен допускати, що на його місці через 10 років, 15 років може опинитися негідник. Цей негідник проведе декілька соціологічних досліджень замовлених, продемонструє у соцдослідженнях, що рівень довіри до парламенту 3% чи 5%. І на підставі цих соцдосліджень розпустить парламент в якийсь гострий політичний момент та залишить країну в режимі диктатури.

Саме тому, якщо є підстави для розпуску парламенту, тоді можна розглядати питання для розпуску. Кожен випадок, коли надумуватимемо підстави для розпуску, створюємо умови для того, щоб в майбутньому до нас прийшла якась несподівана нова диктатура. Тому що технології інформаційні розвиваються. Що буде через 5-10 років, ми не знаємо. Прийде такий «дуже розумний» і скаже: у 2019 році КСУ сказав, що було всього 5% довіри до парламенту, і це достатня підстава!