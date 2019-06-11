КСУ за участі Зеленського розглядає його указ про розпуск Ради – трансляція

Велика палата Конституційного Суду України на пленарному засіданні 11 червня у формі усного провадження розпочала розгляд справи за конституційним поданням 62 народних депутатів щодо відповідності Конституції указу президента «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» на 21 липня.

Депутати, які звернулися до КСУ, вважають, що указ «не містить належного обґрунтування наявності підстав для дострокового припинення повноважень парламенту».

Для участі в судовому засіданні запрошені представники 62 народних депутатів України, які звернулися до суду, представник Верховної Ради і президент України. Володимир Зеленський напередодні підтвердив свою участь.

Радіо Свобода веде пряму трансляцію з відкритої частини пленарного засідання КСУ.

23 травня набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня. Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року.

Вже 24 травня в Україні розпочалася виборча кампанія до Верховної Ради.