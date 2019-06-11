Президент Зеленський у КСУ. Чи будуть дочасні вибори?

Президент України Володимир Зеленський під час засідання Конституційного суду висловив сподівання на справедливе рішення. Велика палата КСУ розпочала розгляд справи за поданням народних депутатів щодо відповідності Основному законові президентського указу про розпуск Верховної Ради і призначення позачергових виборів. Про те, яким може бути рішення суду і як воно впливатиме на політику і політиків в Україні, говоримо з гостями програми. Це – Леонід Ємець, народний депутат з фракції «Народного фронту», і Микола Сірий, правник, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Інституту держави і права Національної академії наук.