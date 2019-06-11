Встав і вийшов: Зеленський після слів щодо «справедливого рішення» покинув залу КСУ

Президент України Володимир Зеленський під час засідання Конституційного суду України з розгляду на предмет конституційності президентського указу про розпуск Верховної Ради і призначення позачергових виборів висловив сподівання на справедливе рішення суду.

«Шановні судді. По-перше, дякую, що запросили. Здається, це вперше в історії України. Зазвичай відбувалося навпаки – президент викликав суддів до себе. Але сьогодні я тут, чим виражаю свою повагу до Конституційного суду як інституції особисто до кожного з вас. Не мені розповідати вам, що таке дух і буква закону. Я впевнений, що рішення про розпуск ВР відповідає обом цим критеріям… Зараз суспільство дуже уважно слідкує за цією справою, ви точно всі про це знаєте. І, думаю, приймете рішення, справедливе рішення, за яке нам всім не буде соромно», – сказав Зеленський.

За його словами, юридична позиція сторони президента «беззаперечна і бездоганна».

«Це доведе мій представник Федір Веніславський. Я зараз йому передаю слово. А сам, з вашого дозволу, покидаю залу, щоб потім ніхто не сказав, що моя присутність мала вплив на суддів і рішення було прийняте під тиском», – сказав Володимир Зеленський.

11 червня велика палата Конституційного Суду України на пленарному засіданні у формі усного провадження розпочала розгляд справи за конституційним поданням 62 народних депутатів щодо відповідності Конституції указу президента «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» на 21 липня. Депутати, які звернулися до КСУ, вважають, що указ «не містить належного обґрунтування наявності підстав для дострокового припинення повноважень парламенту».

Для участі в судовому засіданні були запрошені представники 62 народних депутатів України, які звернулися до суду, представник Верховної Ради і президент України.

Радіо Свобода веде пряму трансляцію з відкритої частини пленарного засідання КСУ.

​23 травня набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня. Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року.

Вже 24 травня в Україні розпочалася виборча кампанія до Верховної Ради.