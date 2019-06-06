Парубій: у складі коаліції було 227 народних депутатів

У складі коаліції до виходу фракції «Народний фронт» було 227 народних депутатів, повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій.

Він зазначив, що подав до Конституційного суду пояснення про неконституційність рішення президента Володимира Зеленського розпустити парламент.

За словами Парубія, деякі народні депутати повідомляли про вихід із коаліції, однак заяви про це не писали. Тому вони формально залишалися в коаліції.

Коаліція у Верховній Раді повинна нараховувати щонайменше 226 народних депутатів.

23 травня набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня. Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року.

Вже 24 травня в Україні розпочалася виборча кампанія до Верховної Ради.

11 червня велика палата Конституційного суду планує перевірити указ Зеленського на відповідність Конституції.