Рятувальники отримали повідомлення про замінування Конституційного суду – поліція

Державна служба з надзвичайних ситуацій отримала повідомлення про замінування Конституційного суду України, повідомили Радіо Свобода в прес-службі поліції Києва.

Наразі приміщення не евакуювали.

11 квітня велика палата Конституційного суду України на пленарному засіданні у формі усного провадження розглядає справи за конституційним поданням 62 народних депутатів щодо відповідності Конституції указу президента «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» на 21 липня.

Депутати, які звернулися до КСУ, вважають, що указ «не містить належного обґрунтування наявності підстав для дострокового припинення повноважень парламенту».

У засіданні брав участь президент України Володимир Зеленський. Він висловив сподівання на справедливе рішення суду та залишив приміщення.

Раніше один із авторів подання до КСУ, народний депутат Максим Бурбак, показав на сторінці у Facebook листа від судді Конституційного суду Віктора Кривенка, в якому той повідомив, що провадження у справі відкрили 29 травня. У зв’язку з цим останнім днем, коли суд може винести рішення про конституційність указу Володимира Зеленського, є 29 червня 2019 року.

23 травня набрав чинності указ Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня. Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року.

Вже 24 травня в Україні розпочалася виборча кампанія до Верховної Ради.