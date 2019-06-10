Зеленський прийде на засідання Конституційного суду, який розглядатиме указ про розпуск Ради

Президент України Володимир Зеленський 11 червня прийде на засідання Конституційного суду України, який розглядатиме президентський указ про розпуск Верховної Ради. Засідання має розпочатися о 10 годині.

«Завтра Конституційний суд України буде розглядати питання розпуску парламенту, ви знаєте. І мене запросили на це засідання… Обов’язково буду. Ми впевнені в нашій юридичній позиції, але найголовніше – це моя позиція як президента, коли я розпускав парламент. Це був і є величезний запит українського народу», – сказав Зеленський у своєму відеозверненні, яке він оприлюднив у Facebook.

23 травня набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня. Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року.

Водночас голова парламенту Андрій Парубій заявив, що до виходу фракції «Народний фронт» в травні у складі коаліції було 227 народних депутатів.