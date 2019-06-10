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10 Червень 2019, Київ 17:26
Новини | Політика

Зеленський прийде на засідання Конституційного суду, який розглядатиме указ про розпуск Ради

Зеленський: ми впевнені в нашій юридичній позиції

Президент України Володимир Зеленський 11 червня прийде на засідання Конституційного суду України, який розглядатиме президентський указ про розпуск Верховної Ради. Засідання має розпочатися о 10 годині.

«Завтра Конституційний суд України буде розглядати питання розпуску парламенту, ви знаєте. І мене запросили на це засідання… Обов’язково буду. Ми впевнені в нашій юридичній позиції, але найголовніше – це моя позиція як президента, коли я розпускав парламент. Це був і є величезний запит українського народу», – сказав Зеленський у своєму відеозверненні, яке він оприлюднив у Facebook.

23 травня набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня. Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року.

Водночас голова парламенту Андрій Парубій заявив, що до виходу фракції «Народний фронт» в травні у складі коаліції було 227 народних депутатів.

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