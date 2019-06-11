Після перемоги Зеленського демократія в Україні опинилася в застої (західна преса)

Після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах демократія в Україні опинилася в застої, зазначає видання New Eastern Europe. Польська газета Rzeczpospolita пише про «війну старого парламенту з новим президентом» в Україні. Інше польське видання Gazeta Wyborcza розмістила на своєму сайті інформацію про скандал у Польщі після публікації фотографії підприємиці, яка незаконно відвідувала окупований Крим, разом із головою МЗС, який ті відвідини критикував.

Видання New Eastern Europe, що базується в Польщі і виходить англійською мовою, містить на своєму сайті статтю про те, що демократія в Україні після перемоги телезірки на президентських виборах не рухається ні вперед, ні назад – вона в застої. Автор статті, британський політолог Пол Шілдз, у своєму коментарі пише, що, обравши колишнього актора Володимира Зеленського на нового президента, українці зробили глибоко ризикований хід – адже Зеленський, за його словами, «не має політичного досвіту, за винятком ролі спантеличеного президента на телеекрані, постійним мотивом персонажа якого було питання: «як я тут опинився?»

Політологи-мудрагелі начепили на ці президентські вибори ярлик «перемоги демократії» – але такий аналіз хибний і передчасний, вважає автор. Перемога Зеленського, на його думку, радше вписується в історичну модель, звичну для України, що відображає постійну панораму популістських обіцянок, швидкого падіння авторитету чинної влади і унікально активного громадянського суспільства. Таким чином, доходить коментатор висновку, винесеного в заголовок, демократія в Україні не рухається ні вперед, ні назад, а перебуває в застої.

Зеленський на виборах створив собі імідж молодого і привабливого діяча з-поза меж істеблішменту і заявляв, що «зламає систему», але не пропонував ніяких чітких рішень, а тільки тикав пальцем на інших, і цього, здається, вистачило для його перемоги великою більшістю. Але, мовиться у статті, хоча Зеленський переміг на виборах із обіцянкою подолати корупцію, він, мабуть, не зробить цього, та й не зможе.

«Політикою в Україні керує постійна єдність фінансової і політичної влади, і ця система мучить Україну з радянських часів. Водночас внутрішні баланси і противаги залишаються слабкими, вирішальну роль в українській політиці відіграють олігархи. І ці моменти, найімовірніше, залишаться й далі. Зеленський не зможе привести до влади нові кадри еліти, які мали б достатню політичну волю, щоб зрушити країну в більш демократичному напрямку», – пише автор. На його думку, коли до цього врахувати невпинну агресію Росії, демократія в Україні за влади Зеленського не отримає нового ковтка свіжого повітря, якого вона так відчайдушно потребує. І, якщо прогнозувати майбутнє за моделлю минулого, будь-яке намагання зламати колесо корупції зазнає невдачі, вважає коментатор. Політична панорама в Україні на коротку перспективу залишиться переважно тією самою.

На завершення аналітик зазначає: «Українці мають усвідомити, що відкидати одних президентів, обирати нових і сподіватися на зміни недостатньо. Більше публічно активних людей має наважитися вийти до трибуни української політики і змінювати інституції. Сильного громадянського суспільства, хоча воно неймовірно важливе для України, недостатньо. Насправді країні потрібно, щоб більше людей масово присвятили себе демократичній ідеї на обраних і призначених посадах, в освіті, в поліції. І це має статися не лише на загальнодержавному, а й на місцевому рівні. Демократія робиться не тільки на вулицях і під час виборів, а й у місцевих радах. Якщо українці зможуть засвоїти це, їхня країна може врешті почати поповзом рухатися до більш ліберальної демократії».

Польське видання Rzeczpospolita пише про «війну старого парламенту з новим президентом» в Україні. «Рада зігнорувала всі президентські законопроекти. У відповідь Володимир Зеленський мобілізує українців», – пише автор статті. За його словами, президент, який склав присягу лише три тижні тому, вже подав до парламенту десять законопроектів і різноманітних поправок, але Верховна Рада проігнорувала всі.

В одному з випадків, щодо законопроекту про імпічмент президента, парламент ухвалив власний закон. При цьому Зеленський пропонував пов’язати закон про імпічмент зі скасуванням імунітету депутатів, щоб «ніхто не почувався безкарним». Але парламентська більшість, яка, на думку автора статті, «контрольована колишнім президентом Петром Порошенком», вирішила інакше.

Крім того, президент, відповідно до Конституції, подає кандидатури керівника МЗС, генерального прокурора, керівника СБУ і міністра оборони, але спершу мусить просити парламент звільнити попередників. Але нічого не вийшло – парламент залишив прем’єра Володимира Гройсмана і всіх його міністрів до завершення каденції, і попри те, що керівники Міноборони, МЗС і СБУ самі раніше добровільно подали заяви про відставку, як і Гройсман, який просив про відставку всього уряду.

Тільки генеральний прокурор Юрій Луценко, мовиться у статті, чіпко тримається за посаду і, як і Верховна Рада, веде війну з президентом. Наприкінці минулого тижня він заявив, що оточення президента Зеленського планує «капітуляцію» і що за його поданням розпочато три кримінальні провадження.

Як пише видання, Зеленський іронічно подякував Верховній Раді і заявив, що, ігноруючи його пропозиції, депутати підтвердили, що, «розпускаючи парламент, він ухвалив слушне рішення». При цьому у статті наведено слова Зеленського про те, що підтримка нинішнього складу Верховної Ради становить близько 4 відсотків (цю цифру новий президент і його оточення називають постійно, хоча останнє наразі опитування щодо довіри українським інституціям, здійснене в лютому 2019 року, дало парламентові рівень довіри в майже 13 відсотків – ред.).

Окремо Rzeczpospolita подає дані нового дослідження КМІС, за яким за партію президента Володимира Зеленського «Слуга народу» хоче голосувати аж 48,5 відсотків українців, які заявили, що будуть брати участь у позачергових парламентських виборах. Таким чином, ця партія на виборах буде боротися за створення однопартійного уряду, пише газета.

Інше польське видання Gazeta Wyborcza пише на своєму сайті про скандал, який виник у Польщі після публікації в соцмережах фотографії відомої молодої польської підприємиці Анґеліки Ярославської разом із міністром закордонних справ країни Яцеком Чапутовичем. Скандальною ситуація стала через те, що раніше цього року Ярославська брала участь у конференції в окупованому Криму і твердила, що там «офіційно представляє Польщу»; польське МЗС тоді дистанціювалося від тих заяв і наголосило, що Польщу на російському заході в Ялті не представляв ніхто.

Влада України тоді ж звинуватила Ярославську в «незаконному перетині українського кордону» і в «підтримці окупаційної влади в розвиткові туристичної галузі», нагадує видання.

Нинішнє ж фото, яке МЗС Польщі назвало «нещасливим», було оприлюднене в соцмережах із підписом, що воно було зроблене під час банкету після саміту ініціативи «Трьох морів» у Любляні у Словенії і що «міністр закордонних справ (Польщі – ред.) і прем’єр уряду Словенії подякували Анґеліці Ярославській за внесок у розвиток «Тримор’я» і в мир в Україні». В МЗС Польщі спростували, що Чапутович виступав із такою подякою.