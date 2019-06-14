Вибори до Ради. Кого ховають у партійних списках?

Поки КСУ вивчає конституційність указу президента про розпуск парламенту, політичні сили й окремі громадяни шліфують списки партій, подають документи на реєстрацію до ЦВК. А політологи й журналісти прискіпливо вивчають персоналії потенційних народних обранців, і у списках стаються зміни. Про старих і нових претендентів на право стати депутатами Верховної Ради – у програмі «Ваша Свобода». Наші сьогоднішні гості – головний редактор порталу «РБК-Україна» Сергій Щербина і політтехнолог Андрій Гливка.