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14 Червень 2019, Київ 22:20
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Вибори до Ради. Кого ховають у партійних списках?

Вибори до Ради. Кого ховають у партійних списках?
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Поки КСУ вивчає конституційність указу президента про розпуск парламенту, політичні сили й окремі громадяни шліфують списки партій, подають документи на реєстрацію до ЦВК. А політологи й журналісти прискіпливо вивчають персоналії потенційних народних обранців, і у списках стаються зміни. Про старих і нових претендентів на право стати депутатами Верховної Ради – у програмі «Ваша Свобода». Наші сьогоднішні гості – головний редактор порталу «РБК-Україна» Сергій Щербина і політтехнолог Андрій Гливка.

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