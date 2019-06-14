«Голос» Вакарчука заявляє про подачу документів до ЦВК

Партія «Голос» Святослава Вакарчука подала документи до Центральної виборчої комісії, повідомляє прес-служба партії.

За словами заступника голови партії, громадського діяча Ярослава Юрчишина, на якого посилається прес-служба партії, середні вік кандидатів від «Голосу» – 37,5 років.

«Це зрілість і енергійність водночас. Наймолодшому учаснику списку — 24 роки, найстаршому — 75. Вищу освіту мають 99% людей. Нові політики — 100% списку», – цитує заява слова Юрчишина.

На сайті ЦВК партії «Голос» наразі немає в переліку партій-суб’єктів виборчого процесу на сайті Центральної виборчої комісії. Всього таких партій 14.

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Партія «Голос», яку очолює Святослав Вакарчук, на своєму з’їзді раніше 8 червня затвердила партійний виборчий список до майбутніх парламентських виборів.

Дострокові парламентські вибори в Україні призначені на 21 липня.