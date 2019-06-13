Вакарчук розповів, хто фінансує «Голос»

Партія «Голос» повідомила імена перших донорів, які фінансують її передвиборчу кампанію. Як заявляє прес-служба партії, перших трьох людей, які долучилися до її підтримки, назвав 13 червня музикант і лідер партії Святослав Вакарчук.

За його заявою, партію «Голос» фінансують:

інвестиційний банкір, спеціаліст Dragon Capital з продажу боргових цінних паперів Сергій Фурса

регіональний президент Jacobs Douwe Egberts у країнах Східної Європи, Близького Сходу та Африки Тарас Лукачук

колишній президент компанії «Київстар» Петро Чернишов

«Перший внесок партія отримала від самого Святослава Вакарчука. Згідно з політикою фандрейзингу, «Голос» приймає фінансову чи іншу підтримку лише за умови, що донори не впливатимуть на незалежність партії, не поставлять під сумнів її репутацію та небудуть суперечити з нашими цінностями», – йдеться в заяві прес-служби «Голосу».

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Закон «Про політичні партії» передбачає, що партії можуть приймати внески тільки від громадян України, які є повнолітніми, дієздатними, не мають непогашених податкових боргів, і не приховують свою особу. Заборонено фінансувати партії зокрема органам державної влади, державним та комунальним підприємствам, незареєстрованим громадським та релігійним організаціям, іноземцям та іноземним компаніям.

Партія «Голос», яку очолює Святослав Вакарчук, на своєму з’їзді раніше 8 червня затвердила партійний виборчий список до майбутніх парламентських виборів.

Дострокові парламентські вибори в Україні призначені на 21 липня.