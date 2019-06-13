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13 Червень 2019, Київ 18:49
Новини | Політика

«Європейська солідарність» оприлюднила першу 50-ку свого списку

Очолює список п’ятий президент України Петро Порошенко

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Партія «Європейська солідарність» оприлюднила першу 50-ку свого виборчого списку для участі у позачергових виборах 21 липня.

«Майже половина кандидатів не були у парламенті, понад 30 відсотків – жінки. Кожен третій кандидат потрапив до списку за результатами праймеріз, які проводилися ГО «Солідарна Справа Громад», – зазначили у прес-службі партії.

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До списку зокрема потрапили Артур Герасимов, Степан Кубів, Володимир В’ятрович, Ірина Луценко, Тетяна Чорновол, Юрій Бірюков, Вікторія Сюмар. Володимир Ар’єв. З повним переліком можна ознайомитися на сайті «Європейської солідарності».

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