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10 Червень 2019, Київ 15:56
Події

LIVE | Кого «Слуга народу», «Європейська солідарність» та інші висувають у Раду

10 червня останній день висування кандидатів у народні депутати за партійними списками, тому партії та блоки завершують проведення партійних з`їздів. Вікенд був політичним, деякі політсили проводили з`їзди просто неба, одні оголосили, що не беруть до списків тих, хто вже був у парламенті, інші формували першу десятку здебільшого з нинішніх депутатів. Хто ж зібрався до парламенту, кого показали, а кого б воліли приховати партії і що обіцяють виборцям. Про це у програмі – з журналістами Крістіною Бердинських та Максимом Каменєвим.

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