Із партії Вакарчука через «невідповідність критеріям» відкликали 2 мажоритарників

Партія «Голос», яку очолює музикант Святослав Вакарчук, 12 червня повідомила, що з переліку кандидатів в одномандатних округах виключені два претенденти на депутатські мандати.

«Підставою для рішення стала отримана від ЗМІ та громадськості інформація про невідповідність попередньої політичної діяльності кандидатів критеріям партії. Журналісти руху «Чесно» надали докази того, що кандидат у Волинській області Тарас Шкітер (висувався по округу №22) був пов’язаний із діяльністю партії «Український вибір» Віктора Медведчука у Луцьку. Прізвище кандидата у Києві Євгена Кугука (висувався по округу №217) активісти знайшли у списках партії «Опозиційний блок» на позачергових парламентських виборах 2014 року. Ці факти суперечать принципам, якими партія «Голос» керується при виборі всіх, без винятку, кандидатів», – йдеться в повідомленні.

У партії запевнили, що стосовно кандидатів мають «червоні лінії», які не перетнуть, і закликали громадян надалі повідомляти про «невідповідність критеріям».

«Серед кандидатів у народні депутати України від партії «Голос» немає нікого, хто підпадає під люстрацію, співпрацював з режимом Януковича, компартією, спецслужбами тоталітарних режимів, сепаратистами та проросійськими силами, хто має громадянство чи економічні інтереси у країні-агресорі. Нема і тих, хто протидіяв Революції гідності чи не визнавав факт російської агресії та непорушність територіальної цілісності України», – йдеться в повідомленні.

Раніше також пропрезидентська партія «Слуга народу» пропонувала повідомляти про «негідних» кандидатів, якщо на це є «об’єктивні причини».

Дострокові парламентські вибори в Україні призначені на 21 липня.