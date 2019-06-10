«Слуга народу» оголосила «постпраймеріз» та пропонує повідомляти про «негідних» кандидатів

Партія «Слуга народу» оголосила про початок «постпраймеріз».

«Якщо ви вважаєте, що хтось зі 100 претендентів до виборчого списку не гідний бути в ньому та на це є об'єктивні причини – напишіть нам про це», – повідомила партія у Facebook.

9 червня партія президента Володимира Зеленського «Слуга народу» представила сто перших людей із виборчого списку партії.

До першої десятки потрапили Дмитро Разумков, голова партії «Слуга народу», Руслан Стефанчук, радник та представник Зеленського у Верховній Раді, Ірина Венедіктова, радниця штабу Зеленського з юридичних питань, Давід Арахамія, волонтер, Галина Янченко, експертка з питань антикорупційної політики, Михайло Федоров, керівник digital-напряму «Слуги народу», Олександр Корнієнко, керівник передвиборчого штабу партії, Анастасія Красносільска, експертка з податкового та антикорупційного законодавства, Олександр Ткаченко, директор каналу «1+1» та Жан Беленюк, чемпіон світу з грекоримської боротьби.

Дострокові парламентські вибори призначені на 21 липня.