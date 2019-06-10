Редакція газети «Голос України» попросила вибачення за «позицію» свого кореспондента

Офіційне видання «Голос України» попросило вибачення через висловлювання власного кореспондента у Чернігівській області Василя Чепурного, які він залишив у своєму дописі в Facebook.

«Газета «Голос України», офіційне видання Верховної Ради України, ніколи не поділяла і не поділятиме позиції щодо упередженого ставлення до осіб, основаного на расовій, національній чи релігійній приналежності… В.Чепурний, без зазначення місця роботи, оприлюднив на приватній сторінці у соціальній мережі Facebook бузувірську позицію щодо результатів виборів президента і майбутніх парламентських перегонів, яка не має нічого спільного з редакційною політикою «Голосу України», – йдеться в повідомленні.

У газеті повідомили, що редакція розглядає питання доцільності перебування Чепурного на займаній посаді.

«З великою повагою просимо вибачення за некоректні висловлювання В. Чепурного в усіх, кого вони принизливо заторкнули», – йдеться у заяві «Голосу України».

9 червня кореспондент парламентської газети «Голос України» в Чернігівській області Василь Чепурний на своїй сторінці у Facebook назвав «негром» Жана Беленюка, українського спортсмена з греко-римської боротьби, який вирішив балотуватися до Верховної Ради від партії «Слуга народу». Сам Беленюк на такі висловлювання відреагував словами: «Деяким добродіям, особливо, котрі називають себе журналістами, потрібно потроху вилізати з печер, а то засиділися, а на дворі 21 століття». Крім того, у дописі Чепурного використовувалися такі означення як «зек», «єврей-клоун». Зараз на сторінці журналіста у соцмережі цей допис видалений.