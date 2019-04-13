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14 Квітень 2019, Київ 00:15
Новини | Події

Український борець Жан Беленюк утретє став чемпіоном Європи

Жан Беленюк в Ріо, архівне фото

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Український спортсмен Жан Беленюк здобув золото чемпіонату Європи з греко-римської боротьби, що відбувався у столиці Румунії Бухаресті.

Як повідомив Національний олімпійський комітет, Беленюк, що виступає у категорії до 87 кілограмів, переміг у фіналі азербайджанця Іслама Аббасова і виграв таким чиномтретє в кар’єрі (після титулів 2014, 2016 років) золото.

На Олімпіаді у Ріо-де-Жанейро 2016-го Жан Беленюк став срібним призером із греко-римської боротьби у вазі до 85 кілограмів.

Минулого року увійшов до рейтингу Top 30 Under 30 в Україні.

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