Український борець Жан Беленюк утретє став чемпіоном Європи

Український спортсмен Жан Беленюк здобув золото чемпіонату Європи з греко-римської боротьби, що відбувався у столиці Румунії Бухаресті.

Як повідомив Національний олімпійський комітет, Беленюк, що виступає у категорії до 87 кілограмів, переміг у фіналі азербайджанця Іслама Аббасова і виграв таким чиномтретє в кар’єрі (після титулів 2014, 2016 років) золото.

На Олімпіаді у Ріо-де-Жанейро 2016-го Жан Беленюк став срібним призером із греко-римської боротьби у вазі до 85 кілограмів.

Минулого року увійшов до рейтингу Top 30 Under 30 в Україні.