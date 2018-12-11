Топ-30 молодих лідерів України віком до 30: волонтери, спортсмени, «Гусь», KAZKA й опоненти Пінчука

У Києві відбулася церемонія вручення нагороди Top 30 Under 30, яку заснувало англомовне видання Kyiv Post у 2016 році. Цю відзнаку вручають молодим лідерам України, які мають значні досягнення у різних сферах життя і ще не досягли 30-річного віку. Цього року серед переможців молоді люди, що запроваджують зміни у сфері освіти, правозахисту, мистецтва, науки, соціального бізнесу, волонтерства, військової справи і громадської діяльності. Церемонія нагородження відбулася під час 7-ї конференції Tiger Conference. Однак троє номінантів відмовились приймати цю нагороду, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Кожен із цьогорічних номінантів має унікальну історію успіху та результативного запровадження змін у своїй сфері діяльності, які значно вплинули на якість життя українців протягом кількох останніх років. 30 молодих українських лідерів віком до 30 років, за версією видання Kyiv Post, 11 грудня, отримали свої відзнаки.

Засновники нагороди намагалися відзначити досягнення в якомога більшій кількості сфер, тому серед переможців чимало уже відомих українцям імен – Олександра Зарицька (гурт KAZKA), Жан Беленюк, Анастасія Дєєва, Надія Кушнір (авторка інтернет-коміксу «Гусь»), Олександр Леменов, Тарас Прокопишин, Віталій Устименко й Андрій Верхогляд.

Однак не всі переможці погодилися приймати цю нагороду, зокрема через те, що партнером цієї відзнаки є Фонд Віктора Пінчука.

Владислав Грезєв і Віталій Устименко, які входять до оргкомітету громадського руху «Хто вбив Катю Гандзюк?»​, попросили присутніх вшанували хвилиною мовчання пам'ять вбитої активістки Катерини Гандзюк. Вони пов'язують Віктора Пінчука зі справою журналіста Георгія Гонгадзе, що, за їхніми словами, поклало початок безкарності нападів на журналістів та активістів в Україні.

«Наше суспільство дуже багато платить за зміни в Україні – 5 років тому під час Євромайдану, зараз під час війни на сході України. Дуже важливо, не втратити цей шанс», – сказав Грезєв та повідомив, що вони з Устименком відмовляються від нагороди. «Сподіваємось, що наш вчинок покладе новий початок для змін у країні», – додав Віталій Устименко.

Згодом до Грезєва та Устименка приєднався ще один номінант – Юрій Дидула з руху «Будуємо Україну разом», який займається відбудовою зруйнованих міст на Донбасі. Причина відмови теж пов'язана із залученням Віктора Пінчука до нагороди Top 30 Under 30. «Наші цінності з цінностями Віктора Пінчука не збігаються. Ми будуємо іншу Україну», – пояснив своє рішення Дидула. Після невеликої перерви церемонія нагородження продовжилась.

Віктор Пінчук – один із найбагатших підприємців України і зять екс-президента України Леоніда Кумчи, під час правління якого у 2000 році обезголовили журналіста Георгія Гонгадзе. Кучма причетність до вбивства відкидає, за злочин засудили виконавців, організатори залишилися безкарними. У листопаді 2018 року у Генеральній прокуратурі України повідомили Радіо Свобода, шо далі розслідують справу щодо організаторів та підбурювачів вбивства Гонгадзе.

Керівник проекту The Ukrainians Тарас Прокопишин, який також став переможцем у конкурсі, сказав: «Через повагу до Kyiv Post та усієї команди The Ukrainians я приймаю цю нагороду, але не фізично».

До Top 30 Under 30 також увійшли: Катерина Акименко, Руслан Багінський, Анна Бондаренко, Сергій Браус, Олеся Холопік, Дарія Коржавіна, Івона Костина, Мирослав Лаюк, Софія Лапіна, Владислав Малащенко, Вікторія Марчук, Майя Москвич, Юрій Пітчук, Юлія Разумейко, Катерина Садовая, Гліб Стрижко, Євген Тригуб, Наталія Жаркова, Олександр Жук.

«Ця нагорода означає для мене, що ми з командою робимо щось значуще, я рада що ми будуємо мости між США та Україною», – отримавши відзнаки, сказала Катерина Акименко, яка є співзасновницею програми The Ukrainian Emerging Leaders Program у Стендфордському університеті.

Попри те, що сфери, в яких працюють цьогорічні переможці, доволі різні – від державного управління до дизайну – їх об'єднує новаторство у підходах та відданість своїй справі. Організатори премії зазначили, що 30 лауреатів обрали серед тисяч представників талановитої молоді, досягнення якої варті уваги не лише в Україні, а й будуть цікаві, зокрема, й міжнародним гостям конференції Tiger Conference. Цього року тема конференції була присвячена баченню інноваційного майбутнього України.

У 2018 році відбулася вже третя церемонія нагородження молодих лідерів України. Основна мета нагороди Top 30 Under 30, за словами її засновників, показати значний потенціал молоді України та надихнути інших на звершення у майбутньому.

У 2016 році до списку молодих лідерів України Top 30 Under 30 потрапила автор і ведуча програми журналістських розслідувань «Схеми» Наталка Седлецька.