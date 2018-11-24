ГПУ розповіла, як розслідує справу щодо організаторів та підбурювачів убивства Ґонґадзе

Головне слідче управління Генпрокуратури продовжує розслідування справи щодо організаторів та підбурювачів до умисного вбивства українського журналіста Георгія Ґонґадзе. Про це йдеться у відповіді ГПУ на запит Радіо Свобода.

За даними відомства, наразі проводиться низка комплексних експертиз.

«Слідчим шляхом перевіряється на причетність до вчинення злочину значне коло вищих посадових осіб України… На теперішній час будь-кому з вищезазначеного кола осіб повідомлення про підозру не оголошувалися. Водночас, касаційне оскарження вироку Олексія Пукача – виконавця вбивства Георгія Ґонґадзе – унеможливлює слідству з’ясування остаточної кваліфікації дій замовників та організаторів злочину», – йдеться у листі.

5 листопада під час круглого столу на тему «Міжнародні зобов'язання України: стан виконання зобов'язань України щодо розслідування та правосуддя в справах Ґонґадзе, Подольського та Єльяшкевича» у Верховній Раді урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина зазначив, що Генпрокуратура проводить слідство щодо факту організації і підбурення до умисного убивства журналіста Гонгадзе. Від ГПУ тоді на круглий стіл ніхто не прийшов.

Олексій Подольський, який раніше також проходив у справі Ґонґадзе як потерпілий (його викрали, вивезли до лісу поблизу Прилук і побили), заявив, що у цьому провадженнійого потерпілим не визнають. У своїй відповіді Генпрокуратура це підтвердила.

Український журналіст Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі на Київщині було виявлено тіло без голови, яке, за висновками експертів, могло належати Гонгадзе. Останки зберігалися у київському морзі. Поховали його тільки у березні 2016.

Замовників убивства так і не було встановлено.

29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва засудив екс-начальника головного управління кримінального розшуку МВС Олексія Пукача до довічного позбавлення волі, визнавши його винним у вбивстві Георгія Гонгадзе. Апеляційний суд залишив у силі вирок.

Як повідомляли ЗМІ, суд продовжить касаційний розгляд у його справі 28 листопада.