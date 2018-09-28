У ГПУ підтверджують розслідування справи проти екс-майора Мельниченка

Генеральна прокуратура України підтверджує, що веде досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього майора Держохорони Микола Мельниченка, який у 2000 році оприлюднив записи з кабінету тодішнього президента Леоніда Кучми, що презвело до так званого касетного скандалу.

Як повідомили в ГПУ у відповідь на запит Радіо Свобода, Мельниченка підозрюють у державній зраді, розголошенні державної таємниці і перевищенні повноважень. За цими статтями йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

За даними прокуратури, 25 листопада 2016 року Мельниченка, який живе у США, оголосили в розшук, а в лютому 2017 року ГПУ підготувала клопотання про міжнародну правову допомогу, яке направила до відділу міжнародних справ кримінально-правового управління Департаменту юстиції США.

«На даний час розслідування кримінального провадження триває і вживаються передбачені кримінальним процесуальним законодавством України заходи для повного, об'єктивного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення», – додали в ГПУ.

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Подробиць у прокуратурі не навели, пославшись на таємницю досудового розслідування.

Раніше цього місяця ЗМІ повідомили про рішення суду, який, за клопотанням прокуратури, постановив арештувати майно Мельниченка і дав дозвіл на його затримання.

Мельниченко відкинув усі звинувачення на свою адресу.

Восени 2000 року в Україні після оприлюднення «плівок майора Миколи Мельниченка» вибухнув так званий касетний скандал. На оприлюднених записах вказується про причетність екс-президента Леоніда Кучми і низки інших високопосадовців до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.