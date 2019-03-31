«Волевиявив!»: як на виборах голосували українські знаменитості

Вибори президента України не залишили байдужими не лише велику кількість пересічних українців, а й зірок шоу-бізнесу, спортсменів, діячів культури. З яким настроєм вони сьогодні волевиявляли? Та як проходило голосування для них? Радіо Свобода зібрало світлини із соцмереж.

Однією з перших своїми враженнями щодо виборів поділилась олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва. Пише: «На вибори, як на свято».

Український бізнесмен Тимур Хромаєв також ділиться світлинами з виборчої дільниці. Компанію йому склала його дружина, телеведуча Марія Єфросиніна.

Телеведучий та шоумен Сергій Притула голосував не за місцем прописки, а у Черкасах.

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк розповів своїм підписникам у соцмережах, що саме останні 5 років надихнули його взяти участь в цьогорічних виборах.

Телеведуча та модель Катерина Осадча закликала всіх прийти на дільницю, якщо ви досі це не зробили.

Співачка Руслана Лижичко написала великий пост про свої очікування від виборів: «Люди – не вівці. Вони вийдуть самі, якщо зрозуміють, що це вже межа.

Всі новини про вибори президента 2019 та результати кандидатів читайте у спецтемі Радіо Свобода

Але зараз українці налаштовані на конструктивні зміни. І я впевнена, що ми зараз ближче до того, щоби взяти робочий інструмент і працювати над реальними змінами».

А ось як готувався до виборів телеведучий Майкл Щур:

Його колега Ярослава Кравченко голосувала у Лондоні:

Співак Святослав Вакарчук опублікував фото, на якому він у футболці із відомим хештегом.

Проголосував і співак Олександр Пономарьов. Він також поділився прикрим інцидентом із дільниці.

Телеведучий Володимир Остапчук, як і багато його колег, закликав всіх йти на виборчі дільниці.

Телеведуча Лілія Ребрик ще зранку була у Відні, алевже зараз вона швиденько прилетіла у столицю, аби проголосувати.

Своїми світлинами поділились із співробітники посольства Сполучених Штатів Америки. Багато з них сьогодні стали спостерігачами на виборчих дільницях.

В Україні 31 березня відбувається голосування на чергових виборах президента країни. Голосування закінчиться о 20:00. У бюлетень для голосування внесено прізвища 39 кандидатів.