Найкращі атлети України: хто отримав спортивного «Оскара»

Червона доріжка, спалахи фотокамер, сотні видатних зірок – це не голівудський «Оскар», а український. У Києві назвали найкращих представників олімпійських, неолімпійських та паралімпійських видів за підсумками 2018 року, а також нагородили легендарних спортсменів і нових «зірочок»​. І хоча це «Оскар» спортивний, емоцій та інтриги було не менше, ніж на звичному голівудському. Радіо Свобода підготувало невеличку шпаргалку – кого і за що нагородили.

Найкраща спортсменка року – Олена Костевич



За яке досягнення?

У вересні 2018 року Олена Костевич здобула золоту медаль на чемпіонаті світу зі стрільби в дисципліні «пістолет» на дистанції 25 метрів. У фінальній зустрічі українка виявилася сильнішою за російську спортсменку Віталіну Бацарашкіну.

Як відреагувала?

Вона чекала на цю нагороду кілька років, розповідає представниця кульової стрільби Олена Костевич. Каже: була й у номінації, й сама нагороджувала переможців, але лише у 2019 році тримає в руках спортивного «Оскара», і одразу – дві статуетки (найкраща спортсменка року та найкраща команда року у дуеті з Олегом Омельчуком за бронзову нагороду світової першості). Олена не стримує сліз щастя.

«Несподівано для мене ми перемогли ще й в команді року, і це буде для нас невеличкий аванс перед тими змаганнями, які відбуватимуться вже у цьому році. Попереду Токіо-2020 і, звичайно, що такий спортивний «Оскар» додає сил та мотивації, але дуже багато роботи, щоб дійсно показати високі результати», – каже Олена Костевич.

А ось головних конкуренток Олени Костевич за звання найкращих спортсменок було нагороджено у номінації «Видатне досягнення» – наймолодшу дзюдоїстку світу Дар’ю Білодід та переможницю підсумкового турніру WTA Еліну Світоліну.

Найкращий спортсмен року – Олександр Абраменко

За яке досягнення?



Олександр Абраменко на зимовій Олімпіаді в Пхьончхані у 2018 році здобув нагороду вищого ґатунку. Українець у суперфіналі виконав стрибок, який до цього моменту ніколи не демонстрував на змаганнях – потрійне сальто та подвійний пірует у третьому сальто. Його виступ оцінили у 128,51 бала, що дозволило українському спортсменові стати першим.

Це перше «золото» у фристайлі для України; перше олімпійське чемпіонство серед чоловіків в історії спорту незалежної держави та третя золота нагорода взагалі за історію зимових ігор для української збірної.

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Як відреагував?

На відміну від Олени Костевич, Олександр Абраменко у своїй перемозі був впевнений, адже його конкуренти за звання найкращого спортсмена Жан Беленюк та Олег Верняєв у 2018 році стали срібними призерами світової першості. Тож Абраменко жартує: «перебити» результат олімпійської нагороди можуть лише дві медалі з Олімпіади. Каже: «герої спортивного року» – це дійсно важлива підтримка для спортсменів та порівнює подію зі справжнім «Оскаром». Тому Радіо Свобода запитало: а в якому б «оскароносному» фільмі олімпійський чемпіон погодився зніматися.

«Мені бойовики подобаються. Я б дуже хотів зіграти головну роль у якихось бойовиках чи у комедії. У чому я б точно не грав – це у фільмах жахів. Мені здається, я б там дуже перелякався», – сміється Абраменко.

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Найкращий тренер року – Енвер Аблаєв

Тренера олімпійського чемпіона з фристайлу Олександра Абраменка було визнано найкращим наставником 2018 року. Цікаво, як і сам Абраменко Аблаєв теж не проти знятися у бойовиках. Сміється, що не знає, у якому саме фільмі, але зіграв би головну роль.

«Звичайно, що я сподівався почути своє ім'я, коли відкрили конверт. І я радію, що так високо оцінили наш труд, тому що це не лише моє досягнення, а робота великої команди професіоналів. Такі нагороди надихають до наступних перемог», – каже Енвер Аблаєв.

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«Сильні духом» (найкращі паралімпійці) – Оксана Шишкова

За яке досягнення?

Головною мультимедалісткою збірної стала Оксана Шишкова, яка виступає серед спортсменок з вадами зору. Українка здобула шість нагород: «срібло» у біатлоні на дистанції 6 та 12,5 кілометрів та «золото» на дистанції 10 кілометрів, а також «срібло» в лижних гонках на 15 кілометрів, «бронзу» у спринті та «золото» в естафеті. Серед всіх мультимедалістів Паралімпійських ігор Шишкова посіла восьме місце.

Як відреагувала?

«Для мене це велика нагорода. Я знаю, скільки зусиль я докладаю щодня, працюю і не зупиняюся. І хочу виборювати найвищі нагороди для України, підіймати синьо-жовтий прапор та співати наш гімн. Здається, що тільки закінчилася Паралімпіада у Пхьончхані, але вже минув чемпіонат світу, і зараз я знову готуюся до наступних Паралімпійських ігор, а це велика щоденна праця», – розповіла Радіо Свобода Оксана Шишкова про свою перемогу у номінації «Сильні духом».

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Олімпійська надія України – Катерина Чорній

За яке досягнення?

Вона вже підкорила Олімпіаду, щоправда, юнацьку. Катерина Чорній в індивідуальних виступах вирвала перемогу в чемпіонки світу серед кадетів Се Кєйлінь Сінь Янь із Гонконгу, а вже потім виборола «золото» вже і в командних виступах разом із «Європа-1». Вона стала першою українкою у фехтуванні, хто за 12 років проведення Юнацьких Олімпійських ігор піднявся на п'єдестал пошани.

​Як відреагувала?

«У мене були гідні опоненти і друзі одночасно. Приємно, що обрали саме мене. Якщо б була змога, то я поділилася б і з Ярославою, і Михайлом (Ярослава Магучіх, Михайло Кохан – легкоатлети, чемпіони Юнацьких Олімпійських ігор – ред.) цим спортивним «Оскаром». Є амбіції і бажання потрапити на Олімпійські ігри до Токіо, але я розумію, що у нас дуже сильна доросла команда і я не знаю, чи зможу їм зараз зробити конкуренцію. Але намагатимусь зробити все, щоб потрапити у Токіо-2020», – прокоментувала Радіо Свобода свою перемогу Катерина Чорній.

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«Сенсацією року» стала чемпіонка світу з боротьби Алла Черкасова, серед неолімпійських видів найкращим спортсменом визнали «грозу тайських боксерів» Ігоря Любченка, у номінації спортивна слава України нагородили легендарну баскетболістку Раїсу Курв'якову та представника кульової стрільби Якова Железняка, а також відзначили федерацію України зі стрибків у воду за вдале проведення чемпіонату світу серед юніорів.

Як визначали найкращих?

Найкращих спортсменів обирали у два етапи – спочатку серед 6-8 номінантів свій вибір робили 240 спортивних журналістів з усіх регіонів України, за результатами цього голосування вже з'являлася трійка кандидатів. А вже серед цих претендентів найкращого обирала Українська академія спорту (легендарні атлети) – шляхом таємного голосування у кожній з номінацій.