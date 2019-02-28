9 чемпіонатів світу та Європи, які відбудуться в Україні у 2019 році

Ви колись бачили, як 20 «драконів» змагаються на Дніпрі? А чи може ви мріяли стати свідком справжнього танцю хака, про який знають всі прихильники регбі? Чи не уявляєте свого життя без книг та фільмів про лицарство і планували потрапити на історичний турнір? А може, після минулорічного фіналу Ліги чемпіонів ви б хотіли стати учасником нового спортивного свята? У вас є шанс! Адже у 2019 році Україна стане справжнім центром спортивних подій: драгонбот, історичне фехтування, шахи, стрибки у воду, мотокрос, танцювальний спорт, багатоборство, пляжна боротьба та регбі. Радіо Свобода підготувало інформацію про кожен турнір, а також оцінило шанси збірної України на домашніх аренах.

Чемпіонат світу з історичного фехтування

Де та коли? 16-19 травня, Київська область

Брязкіт лицарських обладунків, запеклі повноконтактні бої – це не зйомки фільму, а наймасштабніший чемпіонат світу з середньовічного бою IMCF-2019. Понад 1000 бійців із 40 країн світу протягом чотирьох днів продемонструють одиночні, групові та навіть жіночі поєдинки.

Чи готова України провести такий чемпіонат?

«У парку «Київська Русь» дотримані всі стандарти для таких чемпіонатів: є і декілька ристалищ, і велике поле для історичного табору, де бійці зможуть розташувати свій середньовічний «побут». І там же є душові та туалети. Тобто за комфорт учасників можна не хвилюватися», – розповідає голова правління Всеукраїнської федерації середньовічного бою Олексій Лялюшко.

Обладунки та весь необхідний інвентар команди привозять із собою. А місця для вболівальників вистачить, кажуть організатори.

Які шанси збірної України?

На минулому чемпіонаті збірна України виступала неповним складом. Турнір відбувався в Шотландії і були проблеми з отриманням візи. І, незважаючи на це, «синьо-жовті» здобули два «золота» і три «срібла» у різних номінаціях: зокрема, у поєдинках «3 на 3», «5 на 5», «16 на 16» та одиничних поєдинках «щит-меч».

Командний чемпіонат Європи з багатоборства (Суперліга)

Де та коли? 6-7 липня, місто Луцьк

На два дні Луцьк (Волинська область) стане центром континентальної легкої атлетики. Тут змагатимуться найсильніші команди Європи (Україна, Білорусь, Велика Британія, Естонія, Іспанія, Нідерланди, Франція та Швейцарія): чоловіки з десятиборства (біг на 100, 400 та 1500 метрів і 110 метрів з бар’єрами, стрибки у висоту, довжину та з жердиною, штовхання ядра, метання списа та диска) та жінки з семиборства (біг на 200 та 800 метрів і 100 метрів з бар’єрами, стрибки у висоту та довжину, метання спису й штовхання ядра).

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Чи готова Україна провести такий чемпіонат?

Україна має багаторічний досвід організації міжнародних турнірів з легкої атлетики, проте через війну на Донбасі була вимушена відмовитися від проведення Кубків Європи з багатоборства у Донецьку та спортивної ходьби в Івано-Франківську.

Цьогорічний турнір відбудеться на реконструйованому луцькому стадіоні «Авангард», який відповідає всім вимогам для проведення таких змагань та має сертифікат Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій.

Які шанси збірної України?

У 2017 році на командному чемпіонаті Європи з багатоборства Україна перемогла у загальному заліку, Аліна Шух очолила рейтинг серед семиборок, а Олексій Касьянов став другим серед чоловіків. У збірної України є всі шанси продовжити переможну тенденцію.

Чемпіонат Європи з шахів серед спортсменів з порушеннями слуху

Де та коли? 15-21 липня, місто Львів

На підтримку українських вболівальників чекають і у Львові. Тут за звання чемпіона Європи з шахів боротимуться спортсмени з порушеннями слуху – жінки, чоловіки, юнаки та дівчата. Наразі ще триває заявочний процес, тому більш детальна інформація стосовно країн-учасниць очікується ближче до літа.

Чи готова Україна провести такий чемпіонат?

Для України проведення такого чемпіонату Європи – це дебют, пояснюють в прес-службі Національного комітету спорту інвалідів України.

«Вже більш ніж рік ми готуємось до проведення цього чемпіонату і намагатимемося виправдати усі сподівання, покладені на нас. Тим більше, що шахи вперше включені до програми зимових Дефлімпійських ігор, які в грудні відбудуться в Італії», – розповіли Радіо Свобода в НКСІУ.

Які шанси збірної України?

На минулому чемпіонаті Європи українки зайняли весь п'єдестал пошани та посіли перше місце у командному заліку. А єдиний представник серед юніорів став срібним призером. Тож варто знову чекати на «синьо-жовті» перемоги.

Жіночий чемпіонат Європи з регбі-7

Де та коли? 20-21 липня, місто Харків

12 збірних, 2 дні та 6 путівок на Олімпійські ігри. У Харкові відбудеться жіночий чемпіонат Європи з регбі-7 у найвищому дивізіоні Grand Prix Series, який є етапом відбору на Олімпіаду в Токіо у 2020 році. За олімпійські ліцензії поборються збірні України, Франції, Уельсу, Англії, Шотландії, Ірландії, Італії, Бельгії, Польщі, Іспанії, Нідерландів та Росії. Турнірна сітка змагань нагадує футбольну – спочатку команди грають у групі по 4 команди, а далі за рейтингом вже вирішується, хто змагатиметься за місця у топ-6.

Чи готова Україна провести такий чемпіонат?

Спортивний комплекс «Динамо» в місті Харкові, за словами організаторів, ідеально підійде до проведення чемпіонату Європи. А також вони відзначили, що Україна вже має досвід проведення європейської першості з регбі – минулого року в Дніпрі, якраз в рамках континентальної першості, «синьо-жовті» вибороли право грати в елітному дивізіоні.

Які шанси збірної України?

Для української команди – це перші змагання в елітному дивізіоні. І «синьо-жовті» одразу потрапили до найсильнішої групи, де зіграють проти збірної Англії, Польщі та Росії.

«Буде важко. Але кожна з нас зробить все, щоб за результатами цього чемпіонату поїхати до Токіо! Другий день, де змагаються вже за рейтингом, дуже неочікуваний. Можна виграти навіть у лідерів. Головне – боротися. Думаю, ми зможемо пробитися на Олімпіаду», – каже учасниця збірної України Наталія Мазур.

Якщо «синьо-жовті» виграють, то вперше за всю історію українського регбі здобудуть унікальну можливість потрапити на Олімпіаду.

Чемпіонат Європи зі стрибків у воду

Де та коли? 5-11 серпня, місто Київ

Чемпіонат Європи зі стрибків у воду повертається до України. Але тепер кияни спостерігатимуть не просто за боротьбою за звання кращих на континенті, але й за ліцензії на Олімпійські ігри в Токіо-2020.

Чи готова Україна провести такий чемпіонат?

Центр спорту «Ліко» вже втретє стане «серцем» міжнародних чемпіонатів – двічі європейської першості і торік світової, тоді представники з 49 країн виборювали ліцензії на Юнацькі Олімпійські ігри-2018. Міжнародне спортивне товариство відзначило ідеальну організацію в Києві, чого очікують і в 2019 році.

Єдине питання – це місце для вболівальників. У 2017 році у Києві охочих було більше, ніж побудовано трибун у центрі спорту «Ліко», проте цю проблему організатори намагаються вирішувати додатковими місцями.

Які шанси збірної України?

У 2017 році на чемпіонаті Європи Україна посіла перше місце у командному заліку, виборовши 10 нагород: 3 «золота», 4 «срібла» та 3 «бронзи». Щоправда, три з цих нагород здобув Ілля Кваша («золото» на однометровому трампліні та дві срібних нагороди в індивідуальних стрибках та синхроні з Олегом Колодієм на триметровому трампліні), який цього разу пропустить змагання.

Але у складі 2019 року виступатимуть юні зірки стрибків у воду, які вже здобували нагороди на світових першостях та Юнацьких Олімпійських іграх. Тож «синьо-жовті» маються всі шанси залишити командний трофей знову в Україні.

Чемпіонат Європи з пляжної боротьби серед юніорів та кадетів

Де та коли? 09-11 серпня, місто Одеса

Боротьба, але в піску. За словами спортсменів, пляжна боротьба – незвичний, важкий, але цікавий вид спорту. Головне, що він вже увійшов до програми Всесвітніх пляжних ігор, які відбудуться у Сан-Дієго в США. Як кажуть спортсмени, це поєднання моря, сонця, пляжу та неймовірних емоцій від підтримки українських вболівальників.

В Одесі відбудеться континентальна першість серед юніорів та кадетів, а крім того, один з відбіркових турнірів серед дорослих на Всесвітні пляжні ігри.

Чи готова Україна провести такий чемпіонат?

Минулого року в Затоці (Одеська область) відбулися міжнародні змагання з пляжної боротьби, в яких взяли участь спортсмени з восьми країн Європи та Азії. Тож досвід в України є.

Які шанси збірної України?

Для України пляжна боротьба – це новий вид спорту, але щоразу зі світових чемпіонатів серед дорослих та юніорів додому «синьо-жовті» повертаються з трьома нагородами. Так, у дебютному виступі у 2017 році вибороли комплект нагород, у 2018-му – два «срібла» та «бронзу». До речі, саме третє місце – на рахунку юніора Олександра Урсакі. Тож вдома без нагород континентальної першості українці не збираються залишатися.

Клубний чемпіонат світу з драгонботу

Де та коли? 12-15 вересня, місто Київ

Великі «дракони» та биття барабанів! Китайська атмосфера, але в Україні. Вже восени Оболонська набережна перетвориться на головну спортивну трибуну, бо на Дніпрі відбудеться клубний чемпіонат світу з драгонботу – це веслування на великих каное, а на «човнах» прикріплені голова та хвіст «дракона». Близько 5 тисяч спортсменів з усього світу приїдуть до Києва, щоб перевірити, а який же «дракон» швидший. Від кожної країни братимуть участь 5 великих човнів, які розраховані на 22 людини, та два маленьких – на 12 людей. Змагатимуться на дистанції 200, 500 та 2000 метрів у шести класах – окремо жінки та чоловіки, а також мікс-команди, юніори та юніорки, а також змішані команди.

Чи готова України провести такий чемпіонат?

«У цьому році ми спільно з водним стадіоном, який розташований на Трухановому острові, почали реконструкцію Оболонської набережної, тієї частини, яка знаходиться на воді. Ми натягнули доріжки, мірну дистанцію, навесні маємо ще покращити місце для майбутніх гонок, щоб «траса» відповідала регламенту змагань. Крім того, Міністерство молоді та спорту закуповує човни, бо, за правилами чемпіонату, саме сторона, яка проводить змагання, має надати «драконів», щоб вони були сертифіковані і однієї форми та класу. Тоді у всіх команд будуть однакові можливості», – розповідає президент федерації України з веслування на човнах «Дракон» Валерій Моргун.

Також планується встановити трибуни на набережній, щоб усі охочі мали змогу підтримати «синьо-жовту» команду.

Які шанси збірної України?

Найкращий результат українські клуби демонструють на дистанціях два кілометри. Тому тут очікують нагород найбільше. Хто саме стане тими клубами, які представлятимуть Україну на цьому чемпіонаті світу, буде відомо лише після національної першості.

Щоб учасники краще відчули дистанцію, на Оболонські набережній до вересня планується провести ще три заходи – чемпіонат та Кубок України, а також першість Києва. Їх так само зможе подивитися кожен охочий, тож у вас є ще час познайомитися з драгонботом до світових змагань.

Молодіжний чемпіонат світу з танцювального спорту

Де та коли? 19-20 жовтня, місто Київ

Латиноамериканські чи європейські танці? Якщо ви не можете обрати з цих видів, що більше до вподоби, то молодіжний чемпіонат світу з танцювального спорту – саме для вас. Адже протягом двох днів представники 35 країн боротимуться одразу в десяти видах танців. А крім того, в рамках цього заходу ще відбудуться престижні змагання серед дорослих. Тому ви станете свідком і появи нових «зірочок», і чергових перемог талановитих пар.

Чи готова Україна провести такий чемпіонат?

Для України це не перший чемпіонат. Минулого року, як кажуть, уже перевірили свої сили. Але, як виявилося, за проведення молодіжного чемпіонату світу з танцювального спорту розпочалася справжня боротьба, і був ризик, що Україна може залишитися без цієї події. За словами представників Всеукраїнської федерації танцювального спорту, своєчасно «підключилося» Міністерство молоді та спорту України. І місцем проведення залишився Київ.

Які шанси збірної України?

Похизуватися високими результатами у цьому виді спорту Україна поки що не може. Зараз в профільній федерації більше орієнтовані на те, щоб виховувати молоді таланти. Що вже дає перші позитивні показники – серед юніорів мають призерів, тепер чекають на такі ж результати і серед молоді.

Чемпіонати Європи з мотокросу

А якщо ви – прихильники мотоциклів, то 2019 рік вас вразить кількістю змагань, які відбудуться в Україні з цього види спорту. Беріть олівець та замальовуйте дати в календарі.

1.05 Чемпіонат Європи зі спідвею (кваліфікаційний раунд)

3.05 Чемпіонат Європи з мотокросу серед дорослих, юніорів та юнаків

17.05 Чемпіонат Європи з мотокросу на мотоциклах з колясками

12.07 Чемпіонат Європи серед дорослих з мотокросу

20.07 Чемпіонат Європи серед дорослих з мотокросу

30.08 Чемпіонат Європи зі спідвею (фінал)

4.10 Чемпіонат Європи на квадроциклах (бахи)

Тож на ваш смак і всі побажання. Більш детальну інформацію можна отримати на сайті федерації мотокросу України.

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