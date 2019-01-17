Без зарплат, але з амбіціями: 10 фактів про історичну перемогу жіночої збірної України з хокею

Жіноча збірна України з хокею виграла четвертий матч у кваліфікації чемпіонату світу Дивізіону ІІB. Гра проти команди Гонконгу завершилась з рахунком 5:2. І хоча змагання триватимуть ще завтра, Україна вже святкує свій вихід до наступного етапу, маючи в своєму активі максимальну кількість балів.



Це сенсаційний виступ. «Синьо-жовті» вперше за 27 років незалежності України змагалися на світовому рівні й достроково вибороли собі путівку до наступного етапу, залишивши позаду більш досвідчені команди Бельгії, ПАР, Болгарії та Гонконгу. Українські хокеїстки не отримують заробітну платню, в Україні немає необхідної кількості хокейної інфраструктури, але дівчатам це не завадило увійти в історію. Радіо Свобода зібрало найцікавіші факти.

Факт 1. Дострокове «золото».

Збірна України з жіночого хокею стала переможцем кваліфікації вже у третьому матчі, де зустрілася з головною суперницею за перше місце зі збірною Бельгією. До цієї гри обидві команди мали по дві перемоги, а отже 6 очок в активі. Тож після того, як «синьо-жовті» виграли з рахунком 4:1, вони автоматично вибороли путівки до чемпіонату світу Дивізіону ІІB.

Навіть за умови поразки в завершувальній зустрічі проти аутсайдера – команди Гонконгу – і перемозі Бельгії над збірною ПАР, відібрати в українок перше місце вже ніхто не зможе. За регламентом, при однаковій кількості очок враховується результат очної зустрічі України проти Бельгії.

Факт 2. Історична перемога

Українські хокеїстки жодного разу не виступали у світових кваліфікаціях. Вищий рівень турнірів, на яких брала участь збірна України, – чемпіонати Європи. Але і там українська команда не може похизуватися перемогами. У 1993 році збірна України посіла одинадцяте місце, у 1995 році – чотирнадцяте місце. Виступ «синьо-жовтих» у ПАР – це перша кваліфікація до чемпіонату світу. І одразу переможна!

Факт 3. «Темна конячка», від якої не очікували такого рівня

У зв'язку з тим, що нова збірна України була створена нещодавно і ще не виступала на змаганнях, то побачити рівень «синьо-жовтих» хокеїсток та звичайну тактику команди суперниці не мали змоги. Команди Бельгії, Болгарії, Гонконгу та ПАР уже виступали у кваліфікації чемпіонату світу минулого року і грали одна проти одної, тому мали уявлення про особливості гри суперників. Більше того, Бельгія, за результатами минулих зустрічей, залишилась в кроці від переходу до Дивізіону ІІB. Тоді її зупинила команда Хорватії, а тепер – Україна.

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​Факт 4. Кращий воротар України

За кілька днів до вильоту збірної України на змагання Наталія Козачук, якій прогнозували перший номер у воротах, захворіла. Тому головним голкіпером на змагання поїхала Вікторія Ткаченко, яка зараз виступає за польську команду Kozice Poznan. Саме українського воротаря було визнано кращим гравцем у матчі проти Бельгії. Сейви Вікторії, на думку спортивних коментаторів, були неймовірні. Експерти відзначали «фантастичну українку» й акцентували на тому, що дівчина в ролі голкіпера виступає всього три роки.

На кваліфікації Вікторія зіграла всі чотири матчі.

Факт 5. Найбільша кількість шайб

Головним бомбардиром у команді «синьо-жовтих» стала харків'янка Владислава Скащук. На її рахунку чотири забитих шайби. Цікаво, що хокеїстка харківського клубу «Пантери» у національній першості двічі ставала кращою бомбардиркою.

Факт 6. Професіоналізм Єлизавети Рябкіної

Єлизавета Рябкіна стала першою українською дівчиною, яка виступала за чоловічу команду. Вона тривалий час грала за клуб «Дружба-78». Проте дівчині заборонили виступи за чоловічу команду і Єлизавета вирішила переїхати до США, де навчалася і була капітаном хокейного клубу «Гарвард».

Незважаючи на те, що Рябкіна останні роки вже не грала за професійні команди, у склад збірної команди України вона потрапила і прилетіла вже на самі змагання у ПАР. Деякі експерти висловлювали побоювання, чи зможе дівчина показати необхідний рівень, адже вона жодного разу не тренувалася з «синьо-жовтими». Не лише змогла, а й здобула титул Most Valuable player, тобто «найкорисніший гравець команди».

Факт 7. Наймолодша, але перспективна Дар'я Цимиренко

Їй усього 15 років. Дар'я Цимиренко – наймолодша учасниця збірної України, а також одна з чотирьох учасниць турніру, хто народився у 2003 році. Проте Дар'ї Цимиренко вік не завадив забити дві шайби у турнірі та показати високий рівень техніки.

Факт 8. Зарплату ніхто не отримує

Тут і мами в декреті, і бізнес-леді, і smm-менеджери, і тренери... У кожної з дівчат є своя робота, де вони отримують заробітну плату. Ахокей грошей не приносить – ні в клубах, ні в національній збірній. Навпаки, перші роки навіть собі самостійно купували всю форму та екіпірування. Адже жіночий хокей в Україні не надто популярний. Проте кажуть, останнім часом все ж таки ситуація змінюється на краще – з'являються у клубів спонсори.

Факт 9. Дві команди – суперниці і допомога психолога

У складі збірної України більшість хокеїсток з клубів «Пантери» (Харків) та «Україночка» (Київ). Вони – головні суперники у чемпіонаті України з жіночого хокею. Дівчата зізнаються: були образи і потрібно було «притертися» одна до одної, щоб грати, як одне ціле. Навіть на останній тренувальний збір до них запрошували психолога, який допоміг дівчатам знайти спільну мову.

​Факт 10. Чекаємо на дивізіон ІІB

Жіноча збірна України перемогла у кваліфікації і потрапила до світової першості дивізіону ІІB, який відбудеться у 2020 році.