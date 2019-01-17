Без зарплат, але з амбіціями: 10 фактів про історичну перемогу жіночої збірної України з хокею

Жіноча збірна України з хокею виграла четвертий матч у кваліфікації чемпіонату світу Дивізіону ІІB. Гра проти команди Гонконгу завершилась з рахунком 5:2. І хоча змагання триватимуть ще завтра, Україна вже святкує свій вихід до наступного етапу, маючи в своєму активі максимальну кількість балів.
Це сенсаційний виступ. «Синьо-жовті» вперше за 27 років незалежності України змагалися на світовому рівні й достроково вибороли собі путівку до наступного етапу, залишивши позаду більш досвідчені команди Бельгії, ПАР, Болгарії та Гонконгу. Українські хокеїстки не отримують заробітну платню, в Україні немає необхідної кількості хокейної інфраструктури, але дівчатам це не завадило увійти в історію. Радіо Свобода зібрало найцікавіші факти.
Факт 1. Дострокове «золото».
Збірна України з жіночого хокею стала переможцем кваліфікації вже у третьому матчі, де зустрілася з головною суперницею за перше місце зі збірною Бельгією. До цієї гри обидві команди мали по дві перемоги, а отже 6 очок в активі. Тож після того, як «синьо-жовті» виграли з рахунком 4:1, вони автоматично вибороли путівки до чемпіонату світу Дивізіону ІІB.
Навіть за умови поразки в завершувальній зустрічі проти аутсайдера – команди Гонконгу – і перемозі Бельгії над збірною ПАР, відібрати в українок перше місце вже ніхто не зможе. За регламентом, при однаковій кількості очок враховується результат очної зустрічі України проти Бельгії.
Факт 2. Історична перемога
Українські хокеїстки жодного разу не виступали у світових кваліфікаціях. Вищий рівень турнірів, на яких брала участь збірна України, – чемпіонати Європи. Але і там українська команда не може похизуватися перемогами. У 1993 році збірна України посіла одинадцяте місце, у 1995 році – чотирнадцяте місце. Виступ «синьо-жовтих» у ПАР – це перша кваліфікація до чемпіонату світу. І одразу переможна!
Факт 3. «Темна конячка», від якої не очікували такого рівня
У зв'язку з тим, що нова збірна України була створена нещодавно і ще не виступала на змаганнях, то побачити рівень «синьо-жовтих» хокеїсток та звичайну тактику команди суперниці не мали змоги. Команди Бельгії, Болгарії, Гонконгу та ПАР уже виступали у кваліфікації чемпіонату світу минулого року і грали одна проти одної, тому мали уявлення про особливості гри суперників. Більше того, Бельгія, за результатами минулих зустрічей, залишилась в кроці від переходу до Дивізіону ІІB. Тоді її зупинила команда Хорватії, а тепер – Україна.
Факт 4. Кращий воротар України
За кілька днів до вильоту збірної України на змагання Наталія Козачук, якій прогнозували перший номер у воротах, захворіла. Тому головним голкіпером на змагання поїхала Вікторія Ткаченко, яка зараз виступає за польську команду Kozice Poznan. Саме українського воротаря було визнано кращим гравцем у матчі проти Бельгії. Сейви Вікторії, на думку спортивних коментаторів, були неймовірні. Експерти відзначали «фантастичну українку» й акцентували на тому, що дівчина в ролі голкіпера виступає всього три роки.
На кваліфікації Вікторія зіграла всі чотири матчі.
Факт 5. Найбільша кількість шайб
Головним бомбардиром у команді «синьо-жовтих» стала харків'янка Владислава Скащук. На її рахунку чотири забитих шайби. Цікаво, що хокеїстка харківського клубу «Пантери» у національній першості двічі ставала кращою бомбардиркою.
Факт 6. Професіоналізм Єлизавети Рябкіної
Єлизавета Рябкіна стала першою українською дівчиною, яка виступала за чоловічу команду. Вона тривалий час грала за клуб «Дружба-78». Проте дівчині заборонили виступи за чоловічу команду і Єлизавета вирішила переїхати до США, де навчалася і була капітаном хокейного клубу «Гарвард».
Незважаючи на те, що Рябкіна останні роки вже не грала за професійні команди, у склад збірної команди України вона потрапила і прилетіла вже на самі змагання у ПАР. Деякі експерти висловлювали побоювання, чи зможе дівчина показати необхідний рівень, адже вона жодного разу не тренувалася з «синьо-жовтими». Не лише змогла, а й здобула титул Most Valuable player, тобто «найкорисніший гравець команди».
Факт 7. Наймолодша, але перспективна Дар'я Цимиренко
Їй усього 15 років. Дар'я Цимиренко – наймолодша учасниця збірної України, а також одна з чотирьох учасниць турніру, хто народився у 2003 році. Проте Дар'ї Цимиренко вік не завадив забити дві шайби у турнірі та показати високий рівень техніки.
Факт 8. Зарплату ніхто не отримує
Тут і мами в декреті, і бізнес-леді, і smm-менеджери, і тренери... У кожної з дівчат є своя робота, де вони отримують заробітну плату. Ахокей грошей не приносить – ні в клубах, ні в національній збірній. Навпаки, перші роки навіть собі самостійно купували всю форму та екіпірування. Адже жіночий хокей в Україні не надто популярний. Проте кажуть, останнім часом все ж таки ситуація змінюється на краще – з'являються у клубів спонсори.
Факт 9. Дві команди – суперниці і допомога психолога
У складі збірної України більшість хокеїсток з клубів «Пантери» (Харків) та «Україночка» (Київ). Вони – головні суперники у чемпіонаті України з жіночого хокею. Дівчата зізнаються: були образи і потрібно було «притертися» одна до одної, щоб грати, як одне ціле. Навіть на останній тренувальний збір до них запрошували психолога, який допоміг дівчатам знайти спільну мову.
Факт 10. Чекаємо на дивізіон ІІB
Жіноча збірна України перемогла у кваліфікації і потрапила до світової першості дивізіону ІІB, який відбудеться у 2020 році.
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