Конфлікт в українському спорті: бізнес в анексованому Криму, російський паспорт та «клани»

З 2019 року за рішенням міністра молоді та спорту Ігоря Жданова в збірних України з греко-римської та вільної боротьби змінюються головні тренери, що викликало шквал негативних коментарів у соціальних мережах. У Міністерстві молоді та спорту пояснюють: спортивні результати погіршилися при солідному державному фінансуванні, а також турбують постійні внутрішні чвари. На посаду головного тренера з греко-римської боротьби призначають Сергія Андреєва, який, на думку діючих олімпійців, не має потрібного тренерського досвіду, але має паспорт громадянина Росії та бізнес в анексованому Криму.

4 грудня 2018 року відбулося засідання експертної комісії Міністерства молоді та спорту (у її складі досвідчені спортсмени, титуловані олімпійці), під час якого заслухали програми претендентів на посаду головного тренера збірної України з вільної та греко-римської боротьби.

На посаду головного тренера збірної з греко-римської боротьби розглядали чотирьох кандидатів: Артур Дзигасов – діючий наставник збірної, Дмитро Тимченко – призер чемпіонатів світу та Європи, тренер Віктор Лозовий та майстер міжнародного класу Сергій Андреєв.

Під час голосування експертної комісії 11 осіб віддали голоси за Артура Дзигасова, 5 – за Сергія Андреєва.

На посаду наставника у вільній боротьбі спочатку претендували три спеціалісти. Але чинний головний тренер збірної Руслан Савлохов, який очолює команду 16 років, зняв свою кандидатуру на користь молодого фахівця – старшого тренера збірної, п'ятиразового чемпіона Європи Олександра Захарука. Він же й виграв з рахунком 14:2 у досвідченого Григорія Данька.

Отже, рішення експертної комісії: Дзигасов – греко-римська боротьба, а Захарук – вільна.

Поради Асоціації спортивної боротьби України

Зазвичай після голосування експертної комісії Міністерства молоді та спорту залишається всього один крок – підпис міністра спорту України. Це більше формальність, бо до грудня 2018 року не було прецедентів, коли б думка експертів та міністра не співпадала. Боротьба ж стала виключенням.

Виконком Асоціації спортивної боротьби України підтримав кандидатуру Сергія Андреєва, який у експертної комісії набрав 5 голосів, та Григорія Данька (тільки два експерти проголосували за нього). І міністр молоді та спорту призначив саме цих людей на посади тренерів.

За словами Сергія Савелія, який протягом 25 років коментує змагання з боротьби, дивує, що з Андреєвим та Данько підписані контракти всього на один рік, хоча зазвичай угода укладається на олімпійський цикл, тобто на чотири роки. Та і взагалі, рішення міністерства для нього залишається загадкою.

«Рекомендації Асоціації спортивної боротьби України не несуть щось обов'язкове для прийняття рішення, тим більше для міністра. Радше він мав би прислухатися до своєї експертної комісії при Міністерстві молоді та спорту», – зазначив Сергій Савелій.

Цікаво, що керівник Асоціації спортивної боротьби України Олег Кравченко, який і запропонував нові кандидатури міністрові, після всіх голосувань, написав заяву про звільнення з посади. Це сталося 6 грудня цього року. Тобто нових тренерів поставив, а сам працювати з такими командами не захотів?

Хто такий Сергій Андрєєв, який має очолити збірну з греко-римської боротьби

У коментарі Радіо Свобода віце-президент Асоціації спортивної боротьби України Норик Геворкян зазначив, що Андреєв не має тренерської практики.

«Я з 2004 року в греко-римській боротьбі вирішую питання, і уявіть, нічого не знаю про Андреєва. Я його не бачив раніше, не знаю особисто, я не знаю нікого з борців, хто б його знав. І тут ця людина стає головним тренером збірної України. Це як? Уже зараз зі своїх джерел ми маємо про нього інформацію. Але нам кажуть, що від боротьби хочуть високих результатів і при цьому ми маємо претендента, який 27 років не був тренером. Також ми знаємо, що в нього російський паспорт, бізнес у Криму і він товаришує з керівником Асоціації боротьби України Олегом Кравченком, який уже покинув свою посаду, після того, як просунув свого товариша в збірну. І була якась фірма, що об'єднувала Андреєва з Аксьоновим Сергієм», – розповів Геворкян.

Інформацію про російський паспорт Сергія Андреєва у Міністерстві молоді та спорту назвали неперевіреною, а отже, вона не може подаватися як доведений факт. У прес-службі Міністерства також зазначили, що Сергій Андреєв є уродженцем Автономної Республіки Крим, зараз проживає в Києві та стоїть на обліку як внутрішньо-переміщена особа.

«Згідно з роз’ясненнями Державної міграційної служби України, відповідно до частини четвертої статті 5 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» – примусове автоматичне набуття громадянами України з тимчасово окупованих територій громадянства Російської Федерації – не визнається Україною та не є підставою для втрати громадянства України», – написано на офіційному сайті Міністерства.

Також Мінмолодьспорту звернулося до Служби безпеки України із запитом щодо перевірки інформації про наявність російського громадянства у Андреєва.

Радіо Свобода знайшло інформацію про тренерську діяльність Сергія Андреєва. Він був наставником у кількох дитячих спортивних школах Криму. Наприклад, у школі олімпійського резерву з художньої гімнастики та комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі.

Далі Сергій Андреєв пішов у бізнес. Хоча перша фірма на нього зареєстрована, ще у 2003 році ПП «Кримспорт», вона ж фігурує в документах і 2009, і 2010 років. Цікаво, що ця фірма працює в анексованому Криму й зараз, про це свідчить інформація на офіційному сайті федеральної податкової служби Росії

Перереєструвалася фірма у 2015 році, і тепер називається ООО «Кримспорт». Директор – Андреєва Світлана Вікторовна, а Андреєв Сергій Львович залишився власником разом із Яковом Григоровичем Повзнером. Ця інформація оновлена в російському Єдиному державному реєстрі юридичних осіб у лютому 2018 року. Займається фірма виробництвом спортивних, лижних та купальних костюмів.

Стосовно бізнесу з Сергієм Аксьоновим, то мова, скоріш за все, йде про громадську організацію «Федерація греко-римської боротьби АР Крим», яка функціонувала до анексії півострова Росією.

Що кажуть спортсмени та тренери?

Одним із перших, хто висловився проти обрання нового головного тренера з греко-римської боротьби, став срібний призер Олімпіади в Ріо-2016 Жан Беленюк. У коментарі Радіо Свобода він зазначив, що не має нічого проти особисто Сергія Андреєва, але зміна наставника за півтора року до Олімпіади та не врахування думки самих спортсменів, позитивно на збірну не вплинуть.

«У Андреєва немає своєї команди, з якою він уже кілька років працює, тобто він її буде збирати. Крім того, давайте відверто. Новий наставник – це нова людина. Ми не знаємо його методів, бо тренером він стає лише з 1 січня 2019 року і в нас не було зборів, щоб хоча б познайомитися. Отже, має бути адаптація нового тренера до спортсменів, а це не один і не три місяці. Хтось комусь не сподобався, там не підійшов саме такий метод, тут не зрозуміли один одного. Це звичайна практика. Ми всі люди. Саме тому на підготовку до Олімпіади йде чотири роки. А в нас уже в наступному році у вересні чемпіонат світу, під час якого ми маємо здобути ліцензії. Обурює інше – не запитали думку спортсменів: чи потрібно змінити тренера?», – розповів Жан Беленюк.

Головний тренер збірної Артур Дзигасов, який з 1 січня 2019 року втрачає цю посаду, зізнався Радіо Свобода, найбільше хвилюється, щоб від цієї ситуації не постраждали спортсмени.

«Я не хочу перекладати цю справи на спортсменів. Вони мають заспокоїтися та просто готуватися до наступних змагань. Звичайно, їм прикро, і вони не знають, як готуватися до сезону. Але здаватися ніхто не збирається», – каже Артур Дзигасов.

​Що кажуть в Міністерстві молоді та спорту?

Ігор Жданов написав у фейсбуці, що таке рішення було пов'язано з погіршенням спортивних результатів при достатньо солідному державному фінансуванні. І це «викликає занепокоєння» тим більше за 2 роки до Олімпійських ігор.

Україна, дійсно, почала гірше виступати в боротьбі, це якщо аналізувати вільну боротьбу. З останніх двох ігор «синьо-жовті» повертаються без нагород, на відміну від попередніх Олімпіад, де Україна завжди була з медалями.

Інше питання до збірної з греко-римської боротьби, яку очолює Артур Дзигасов. По-перше, Олімпіада в Ріо-2016, де срібну нагороду здобув Жан Беленюк. По-друге, чотири нагороди у 2018 році на світових змаганнях.

«Дивно, що у 2017 році, коли не було медалей і завершувався контракт з Дзигасовим, його подовжили. А тут, коли є дві нагороди серед дорослих та дві нагороди серед спортсменів віком до 23 років ставлять нового тренера. А це ж 2019 рік, потрібно виборювати ліцензії», – каже спортивний коментатор Сергій Савелій.

У 2018 році нагород може було б і більше, якби на чемпіонат Європи поїхав сильніший склад збірної. Але турнір проводився в Москві, а як відомо, українським спортсменам заборонено їхати на будь-які змагання в Росію. Спочатку заборонено взагалі, далі виявилося, що за державні гроші. На європейську першість не поїхав той же Жан Беленюк, який міг здобути нагороду для України.

Що за «клани», про які каже міністр Жданов?

Радіо Свобода надіслало запит до Міністерства молоді та спорту, серед питань – про які саме «клани» йде мова. Проте відповіді ще не отримали. Чекаємо. Адже Радіо Свобода готове надати можливість висловитися щодо ситуації у вільній та греко-римській боротьбі всім іншим зацікавленим сторонам.

У вільній боротьбі вже давно «конфліктують» нинішній тренер Руслан Савлохов та Григорій Данько, який має очолити збірну з 2019 року. Саме через це Савлохов і зняв свою кандидатуру на посаду головного тренера, розповів срібний призер Олімпіади-2012 року Валерій Андрійцев.

«Частина людей не хотіла бачити на посаді тренера Руслана Савлохова. Він вирішив не йти на загострення й пішов з посади добровільно. Однак у тому й річ, що інша частина не сприймає на тому ж посту Григорія Данька. Ми всі прекрасно розуміємо, що з приходом Данька на пост тренера існуюча конфронтація не припиниться. Потрібно міняти покоління тренерів, запрошувати молодих і сучасних фахівців, інакше не буде ні здорового колективу, ні здорової роботи. Вважаю, що Захарук – ідеальна компромісна кандидатура, яка влаштовує всіх», – каже Андрійцев.

Цікаво, що коли Міністерство молоді та спорту заборонило виступати українським спортсменам в Росії, і борці перші потрапили під цей наказ, у асоціації відбувалося голосування: їхати чи ні на чемпіонат Європи до Росії. Проголосували «проти», а отже, послухали рішення міністра молоді та спорту лише Руслан Савлохов та Сергій Савелій. А ось Григорій Данько, якого зараз Ігор Жданов призначив на посаду головного тренера «вільників», тоді обурювався такою забороною.

Як пише сайт 24-го каналу: «Григорій Володимирович дуже хоче, щоб на Євро виступив його підопічний Олександр Хоцянівський. На зауваження, що Олександр є кадровим офіцером Збройних сил України, Данько відповів, що йому на це наплювати, і він повезе свого борця на змагання за будь-яких обставин».

Сам же Григорій Данько вже розповів українським ЗМІ, як знову навчити «синьо-жовту» команду перемагати – створити правильну психологічну атмосферу та повернути радянські методи тренувань.

«Ми втратили синдром переможця. Це треба відновити насамперед. Треба аби хлопці повірили, що вони можуть перемагати. Окрім цього, я повернув би ті методи тренувань, які колись були в збірній Радянського Союзу. Також за кожну вагову категорію повинен відповідати тренер. Чому? Тому що не можна тренувати 125 кілограмів і 57 кілограмів за однією програмою. Мають бути різні навантаження. Так само не можуть однаково тренуватися, наприклад, уже професійні борці та молоді спортсмени. А ще, на мій погляд, необхідно вводити навчальну частину тренування, залучати видатних спортсменів, які можуть ділитися досвідом, технікою тощо», – цитує ZIK.UA Григорія Данько

Вже з 1 січня 2019 року два тренери Сергій Андреєв та Григорій Данько розпочнуть свою роботу зі збірними. Чи вплине це на результати команд, побачимо вже на майбутніх стартах.