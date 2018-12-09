«Проти Лома немає прийому»: хто такий Ломаченко, який пише історію світового боксу?

Український боксер Василь Ломаченко захистив свій титул чемпіона за версією WBA та додав пояс WBO. У бою проти пуерториканця Хосе Педрасу українець виявився сильнішим і за рішенням суддів переміг – 119:107, 117:109, 117:109. Уперше у своїй кар’єрі «СуперВасі» вдалося об’єднати чемпіонські пояси. Раніше Ломаченко кілька разів змінював свою вагову категорію, тому мав лише по одному чемпіонському поясу в кожній із них. Про «Лома» Радіо Свобода зібрало цікаві факти.

Відновився після операції

У минулому бою Ломаченко боксував проти Хосе Лінареса. Українець переміг, але ціною травми – пошкодив праве плече. Спортсмена прооперували, що суттєво змінило його плани на 2018 рік – збирався провести три зустрічі на ринзі. Василь швидко відновився, рвався в бій, але тренерський та промоутерський склад переконали його провести один бій у грудні.

Двічі олімпійський чемпіон

Уперше на Олімпійські ігри Ломаченко поїхав у 2008 році у ваговій категорії до 57 кілограмів. Тоді українець у фіналі достроково переміг француза Джелькіра Кедафі в першому раунді. За результатами виступів у Пекіні-2008 Ломаченко нагородили кубком Вела Баркера, який дають кращому боксеру Ігор незалежно від вагової категорії.

За чотири роки Василь привіз свою другу олімпійську нагороду вищого гатунку, але вже у ваговій категорії до 60 кілограмів.

Непереможний «СуперВася» в «Українських отаманах»

Після Лондона-2012 року Василь Ломаченко став учасником тільки-но створеної команди «Українські отамани». Українець провів шість боїв, усі закінчилися перемогою. Головною інтригою поєдинків Ломаченка стала зустріч із «старим знайомим» – Альбертом Селімовим, який виступав за команду Азербайджану. Справа в тому, що бій на чемпіонаті світу у 2007 році проти цього спортсмена став єдиною поразкою Василя за всю аматорську кар'єру. І хоча на Іграх в Пекіні Ломаченко взяв реванш, цього разу перемога була принциповою. Що «СуперВася» і зробив!

У професійному боксі змінював вагову категорію

Через нестачу сильних конкурентів, які б готові були проводити титульні бої, Ломаченко вже виступив у трьох вагових категоріях.

У 2016 році Василь залишив напівлегку категорію, тобто до 57,2 кг. Саме тут він здобув свій перший чемпіонський титул – за версією WBO. Домовитися про зустріч з володарями інших титулів – Мігелем Берчальтом (WBC), Альберто Мачадо (WBA) та Джервонтою Девісом (IBF) – не вдалося. Українця цікавило саме абсолютне чемпіонство.

Не краща ситуація й у ваговій категорії у другій напівлегкій вазі (до 59 кілограмів). Після перемоги технічним нокаутом над кубинцем Гільєрмо Рігондо та здобуття чемпіонського пояса «СуперВася» знову змінює вагову категорію – тепер виступає в легкій.

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Єдина поразка серед професіоналів

Зустріч проти мексиканця Орландо Салідо у 2014 році завершилася поразкою українця за рішенням суддів, незважаючи на брудні прийоми від мексиканця – 113:115, 116:112, 115:113. Це єдина поразка Василя Ломаченка у професійному боксі за свою кар’єру.

За день до бою Салідо втратив чемпіонський пояс WBO, за який і мав боротися Ломаченко. Чемпіон світу в напівлегкій вазі не вклався в рамки регламентованої ваги. Під Салідо ваги показали 128,5 фунта, що на 2,5 фунта більше за ліміт у ваговій категорії.

Три рекорди на швидкість здобуття чемпіонського титулу

Після перемоги над венесуельцем Хорхе Лінаресом 12 травня 2018 року Ломаченко здобув чемпіонський титул WBA в легкій вазі і став рекордсменом за швидкістю завоювання трьох титулів на професійному ринзі. Для цього йому знадобилося 12 боїв. Василь за цим показником перевершив Оскара де ла Хойю (22 бої до титулу), Флойда Мейвезера-молодшого (34 бої) і Менні Пакьяо (41 бій).

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Цікаво, що до цього часу на рахунку українського боксера були ще два рекорди за швидкістю здобуття титулів: у третьому бою Ломаченко здобув перше чемпіонство, а у сьомому – друге.

Щоправда, у вересні досягнення Василя зміг повторити японський боксер Косеі Танака, який теж здобув три чемпіонські титули за 12 боїв

Унікальність «Папаченко»

Експерти, тренери, боксери і сам Ломаченко зазначають, що левова частка в кожній перемозі – це робота батька Анатолія Миколайовича, якого фанати називають «Папаченком». Він щоразу знаходить нові вправи на увагу, на техніку, добирає правильні слова – на мотивацію.

До речі, у дитинстві Василь так само завжди слухав батька. Навіть якщо той казав йому робити те, що хлопцю не подобалося. Наприклад, «СуперВася» ненавидів танці, на які його водив батько. Однак ходив туди протягом трьох років, бо Анатолій Ломаченко пригрозив, що на цьому бокс і закінчиться.

Сам же «Папаченко» потім згадає: «У нього чудово натреновані ноги, це одна з головних задач боксера. Він думає, що це від природи. Та ні ж, просто свого часу я змушував його ходити на танці, ось звідки пішло. Він не хотів, упирався, тоді я сказав: немає танців – немає боксу. За рахунок цього ми розрулювали всі конфлікти... Він хлопець вибуховий і може себе не контролювати. Вася як алмаз, йому потрібне огранування!».

На знак подяки за роботу та постійне натхнення Василь зробив татуювання – портрет батька.

Спортивна родина

Батько Анатолій Миколайович – тренер Василя. Його мати Тетяна – тренер зі спортивної акробатики. У цьому ж виді спорту виступали сестра Анастасія та дружина Олена.

«Мої діти взяли від мене найкращі якості: Вася – упертість і емоційність, а Настя пішла в тата – вона така ж спокійна, як Анатолій Миколайович. І от Васина наполегливість і невміння програвати, які притаманні мені, – це жилка, на якій Анатолій Миколайович побудував увесь процес його становлення», – каже мама чемпіона.