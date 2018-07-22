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22 Липень 2018, Київ 22:39
Суспільство

«Велика перемога для України». Що пишуть на Заході про перемогу Усика

Український боксер Олександр Усик після перемоги над росіянином Муратом Гассієвим

Після того, як український боксер Олександр Усик здобув перемогу над росіянином Муратом Гассієвим та став абсолютним чемпіоном світу у ваговій категорії до 90,7 кілограма, відгуки про цю перемогу українського боксера заповнили соцмережі. Ось як про перемогу Олександра Усика твітували у неділю, зокрема, і професіонали зі світового боксу:

«Після сьогоднішнього вечора я б сказав, що зараз у спорті є п’ять боксерів «елітного» рівня: Василь Ломаченко (Україна), Геннадій Головкін (Казахстан), Теренс Кроуфорд (США), Наоя Іноуе (Японія), Олександр Усик (Україна)», – вважає англійський дописувач на тему боксу Майкл Бенсон.

«Казав це раніше і скажу ще раз: Король Усик – особливий талант», – пише ірландський боксер, олімпійський медаліст Майкл Конлен.

​«Його рухи та ритм – це краса», – вважає колишній чемпіон світу з боксу Баррі Джонс.

«Хто їде до Москви, щоб побити російського героя та забрати його нагороди, в українських національних кольорах? Цей чоловік», – пише Баррі Джонс.

​«Фантастична робота Усика. Повністю домінував над Гассієвим, і навіть найгірші судді у світі напевно не могли б позбавити його цієї перемоги», – твітує аналітик, тренер та боксерський менеджер Дейв Колдвелл.

«Важко переоцінити, наскільки добрим Усик був у цьому бою», – пише боксерський аналітик на американському каналі Showtime, автор, виконавець та спікер Ел Бернстайн.

«Минулої ночі сталася велика перемога для України та українського боксера Олександра Усика, який родом з Криму та покинув півострів після його анексії Кремлем», – пише у Твіттері корреспондент Радіо Свобода Крістофер Міллер.

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