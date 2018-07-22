«Велика перемога для України». Що пишуть на Заході про перемогу Усика

Після того, як український боксер Олександр Усик здобув перемогу над росіянином Муратом Гассієвим та став абсолютним чемпіоном світу у ваговій категорії до 90,7 кілограма, відгуки про цю перемогу українського боксера заповнили соцмережі. Ось як про перемогу Олександра Усика твітували у неділю, зокрема, і професіонали зі світового боксу:

«Після сьогоднішнього вечора я б сказав, що зараз у спорті є п’ять боксерів «елітного» рівня: Василь Ломаченко (Україна), Геннадій Головкін (Казахстан), Теренс Кроуфорд (США), Наоя Іноуе (Японія), Олександр Усик (Україна)», – вважає англійський дописувач на тему боксу Майкл Бенсон.

«Казав це раніше і скажу ще раз: Король Усик – особливий талант», – пише ірландський боксер, олімпійський медаліст Майкл Конлен.

​«Його рухи та ритм – це краса», – вважає колишній чемпіон світу з боксу Баррі Джонс.

«Хто їде до Москви, щоб побити російського героя та забрати його нагороди, в українських національних кольорах? Цей чоловік», – пише Баррі Джонс.

​«Фантастична робота Усика. Повністю домінував над Гассієвим, і навіть найгірші судді у світі напевно не могли б позбавити його цієї перемоги», – твітує аналітик, тренер та боксерський менеджер Дейв Колдвелл.

«Важко переоцінити, наскільки добрим Усик був у цьому бою», – пише боксерський аналітик на американському каналі Showtime, автор, виконавець та спікер Ел Бернстайн.

«Минулої ночі сталася велика перемога для України та українського боксера Олександра Усика, який родом з Криму та покинув півострів після його анексії Кремлем», – пише у Твіттері корреспондент Радіо Свобода Крістофер Міллер.