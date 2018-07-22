Перший український, європейський та найшвидший: чим запам’яталась перемога Усика в Росії?

Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу серед «круізерів» (вагова категорія до 90,7 кілограмів) та увійшов в історію українського та світового боксу.

У фінальному поєдинку Всесвітньої боксерської суперсерії Олександр Усик переміг росіянина Мурата Гассієва одностайним рішенням суддів – 120:108, 119:109, 119:109. Після цієї перемоги український боксер зберіг свої пояси чемпіона світу за версіями WBO та WBC, а також долучив до них пояси Гассієва WBA Super й IBF, крім того, здобув пояс журналу The Ring і отримав Кубок Мохаммеда Алі.

Радіо Свобода зібрало найцікавіші факти про історичну перемогу українського боксера.

Факт 1. Усик – перший абсолютний чемпіон cвіту в історії України

Олександр Усик зміг об'єднати пояси за версіями WBC, WBO, IBF, WBA та пояс журналу The Ring і увійти в історію країнського боксу як перший абсолютний чемпіон світу. Жоден із братів Кличків не був володарем усіх титулів: Віталій акцентував увагу на боях у WBС, а Володимиру не вистачало саме чемпіонського звання за цією версією.

Факт 2. Український боксер – перший європейський абсолютний чемпіон світу

Кримчанин Усик також став першим абсолютним чемпіоном і серед європейців. До цього часу таке звання серед «круізерів» належало боксеру зі США Евандеру Голіфільду у 1988 році. Також у цій ваговій категорії всіма поясами володів ямайський боксер О’Ніл Белл у 2006 році, проте через відмову Белла виходити на захист титулу, IBF припинила його чемпіонські повноваження. І, отже, Усик – третій абсолютний чемпіон серед «круізерів» і перший представник із європейських країн.

Факт 3. Українець найшвидший абсолютний чемпіон серед «круізерів»

Щоб здобути всі пояси, Евандер Голіфільд у ваговій категорії до 90,7 кілограмів провів шість боїв. Усик досяг мети за п’ять боїв.

Свій чемпіонський титул за версією WBO Олександр Усик здобув 17 вересня 2016 року у зустрічі проти поляка Кшиштофа Гловацького. До речі, вже тоді кримчанин перебив рекорд Голіфільда – став чемпіоном у десятому професійному бою, а американець провів 12 зустрічей, щоб завоювати свій перший пояс.

Після кількох захистів титулу Усик став учасником Всесвітньої боксерської суперсерії. У чвертьфіналі не залишив шансів Маркові Гуку з Німеччини, вигравши технічним нокаутом.

У півфіналі зустрівся з володарем кубку WBC – Майрісом Бредієсом – та переміг рішенням суддів. Тепер Усик мав у своєму активі вже два чемпіонських пояси.

Усі інші звання виборов у фіналі проти боксера з Росії Мурата Гассієва.

​Факт 4. Усик – перший володар кубку Мохаммеда Алі серед «круізерів»

Всесвітня боксерська суперсерія проводиться вперше. За регламентом, переможець отримує грошову винагороду в розмірі 10 мільйонів доларів та кубок Мохаммеда Алі. Трофей Олександру Усику вручала дружина легендарного боксера Лонні Алі.

Факт 5. Бій, якого, може, і не було б

Фінальний бій Всесвітньої боксерської суперсерії був під загрозою. Спочатку зустріч Усика з Гассієвим була запланована на 11 травня 2018 року та мала відбутися в місті Джидда Саудівської Аравії. Проте через травму Усика фінал Всесвітньої боксерської суперсерії відклали.

Пізніше з’явилась інформація, що бій відбудеться в Москві. Але за 2 тижні до фіналу українська сторона зазначила, що бій перебуває під загрозою, адже російська сторона не виконує своїх зобов'язань.

«Наскільки я знаю, організатори не пропрацювали питання доїзду, безпеки, розміщення готелів. І це все за тиждень до бою», – цитує слова промоутера Усика Егіса Клімаса BoxingScene.com.

Факт 6. Пісня, під яку виходив Усик

Український боксер на процедуру зважування напередодні бою в Москві вийшов під пісню Василя Жадана «Браття», яка, за інформацією ЗМІ, була написана спеціально для Усика. Соціальні мережі вже виділили слова пісні: «Не дамо свій край нікому, Краще згинемо в бою». Під цю ж пісню він війшов як переможець двобою.

Раніше – до Всесвітньої боксерської суперсерії український боксер виходив під пісню групи «Тінь сонця» – «Їхали козаки».

Замість посткриптуму.

Наступний бій Олександр Усик може провести проти Тоні Беллью, який раніше хотів зустрітися на ринзі із переможцем фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії.

Тоні Беллью вже відреагував у соцмережах, що він готовий до бою.