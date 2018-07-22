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22 Липень 2018, Київ 18:09
Суспільство

Перший український, європейський та найшвидший: чим запам’яталась перемога Усика в Росії?

Український боксер Олександр Усик, який завоював титул чемпіона світу за версіями Всесвітньої боксерської ради (WBC), Всесвітньої боксерської організації (WBO), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Міжнародної боксерської федерації (IBF) у вазі до 90,71 кілограма в об'єднавчому бою з російським боксером Муратом Гассіевим, у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії WBSS. Москва, 22 липня 2018 року

Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу серед «круізерів» (вагова категорія до 90,7 кілограмів) та увійшов в історію українського та світового боксу.

У фінальному поєдинку Всесвітньої боксерської суперсерії Олександр Усик переміг росіянина Мурата Гассієва одностайним рішенням суддів – 120:108, 119:109, 119:109. Після цієї перемоги український боксер зберіг свої пояси чемпіона світу за версіями WBO та WBC, а також долучив до них пояси Гассієва WBA Super й IBF, крім того, здобув пояс журналу The Ring і отримав Кубок Мохаммеда Алі.

Радіо Свобода зібрало найцікавіші факти про історичну перемогу українського боксера.

Факт 1. Усик – перший абсолютний чемпіон cвіту в історії України

Олександр Усик зміг об'єднати пояси за версіями WBC, WBO, IBF, WBA та пояс журналу The Ring і увійти в історію країнського боксу як перший абсолютний чемпіон світу. Жоден із братів Кличків не був володарем усіх титулів: Віталій акцентував увагу на боях у WBС, а Володимиру не вистачало саме чемпіонського звання за цією версією.

Факт 2. Український боксер – перший європейський абсолютний чемпіон світу

Кримчанин Усик також став першим абсолютним чемпіоном і серед європейців. До цього часу таке звання серед «круізерів» належало боксеру зі США Евандеру Голіфільду у 1988 році. Також у цій ваговій категорії всіма поясами володів ямайський боксер О’Ніл Белл у 2006 році, проте через відмову Белла виходити на захист титулу, IBF припинила його чемпіонські повноваження. І, отже, Усик – третій абсолютний чемпіон серед «круізерів» і перший представник із європейських країн.

Факт 3. Українець найшвидший абсолютний чемпіон серед «круізерів»

Щоб здобути всі пояси, Евандер Голіфільд у ваговій категорії до 90,7 кілограмів провів шість боїв. Усик досяг мети за п’ять боїв.

Свій чемпіонський титул за версією WBO Олександр Усик здобув 17 вересня 2016 року у зустрічі проти поляка Кшиштофа Гловацького. До речі, вже тоді кримчанин перебив рекорд Голіфільда – став чемпіоном у десятому професійному бою, а американець провів 12 зустрічей, щоб завоювати свій перший пояс.

Після кількох захистів титулу Усик став учасником Всесвітньої боксерської суперсерії. У чвертьфіналі не залишив шансів Маркові Гуку з Німеччини, вигравши технічним нокаутом.

У півфіналі зустрівся з володарем кубку WBC – Майрісом Бредієсом – та переміг рішенням суддів. Тепер Усик мав у своєму активі вже два чемпіонських пояси.

Усі інші звання виборов у фіналі проти боксера з Росії Мурата Гассієва.

Факт 4. Усик – перший володар кубку Мохаммеда Алі серед «круізерів»

Всесвітня боксерська суперсерія проводиться вперше. За регламентом, переможець отримує грошову винагороду в розмірі 10 мільйонів доларів та кубок Мохаммеда Алі. Трофей Олександру Усику вручала дружина легендарного боксера Лонні Алі.

Факт 5. Бій, якого, може, і не було б

Фінальний бій Всесвітньої боксерської суперсерії був під загрозою. Спочатку зустріч Усика з Гассієвим була запланована на 11 травня 2018 року та мала відбутися в місті Джидда Саудівської Аравії. Проте через травму Усика фінал Всесвітньої боксерської суперсерії відклали.

Пізніше з’явилась інформація, що бій відбудеться в Москві. Але за 2 тижні до фіналу українська сторона зазначила, що бій перебуває під загрозою, адже російська сторона не виконує своїх зобов'язань.

«Наскільки я знаю, організатори не пропрацювали питання доїзду, безпеки, розміщення готелів. І це все за тиждень до бою», – цитує слова промоутера Усика Егіса Клімаса BoxingScene.com.

Факт 6. Пісня, під яку виходив Усик

Український боксер на процедуру зважування напередодні бою в Москві вийшов під пісню Василя Жадана «Браття», яка, за інформацією ЗМІ, була написана спеціально для Усика. Соціальні мережі вже виділили слова пісні: «Не дамо свій край нікому, Краще згинемо в бою». Під цю ж пісню він війшов як переможець двобою.

Раніше – до Всесвітньої боксерської суперсерії український боксер виходив під пісню групи «Тінь сонця» – «Їхали козаки».

Замість посткриптуму.

Наступний бій Олександр Усик може провести проти Тоні Беллью, який раніше хотів зустрітися на ринзі із переможцем фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії.

Тоні Беллью вже відреагував у соцмережах, що він готовий до бою.

Український боксер Олександр Усик після перемоги над росіянином Муратом Гассієвим. Москва, 22 липня 2018 року
Український боксер Олександр Усик після перемоги над росіянином Муратом Гассієвим. Москва, 22 липня 2018 року

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