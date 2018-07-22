Гройсман: запропоную президентові дати Усику звання Героя України

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що має намір запропонувати президентові Петру Порошенку присвоїти звання Героя боксерові Олександру Усику.

У ніч на 22 липня спортсмен завоював у Москві титул абсолютного чемпіона світу з боксу у ваговій категорії до 90,7 кілограма.

«Історична перемога нашого Олександра Усика! Вкотре він доводить – сильнішого за українців у світі нікого немає! Запропоную президенту присвоїти Олександру звання Героя України», – написав Гройсман у Facebook.

За підсумками вчорашнього поєдинку українець зберіг свої пояси чемпіона світу за версіями WBO і WBC, а також долучив до них пояси WBA Super й IBF (ними володів Гассієв) та пасок журналу The Ring, який зазвичай вручають звитяжцеві поєдинку двох найсильніших бійців вагової категорії. Крім того, Усик отримав Кубок Мохаммеда Алі.

Уродженець Криму Усик переміг у всіх своїх 15 поєдинках на професіональному ринзі. До сьогоднішнього дня на рахунку Гассієва було 26 звитяг у 26 боях.