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23 Липень 2018, Київ 15:45
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Перемога Усика, але поразка для України?

Перемога Усика, але поразка для України?
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Український боксер Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу. У фінальному поєдинку українець переміг росіянина Мурата Гассієва. Бій проходив у Москві й порадував не лише вболівальників Усика, а й багатьох українців, які щиро дякували Олександру за український прапор і гімн, який прозвучав у столиці Росії. Водночас в соцмережах спортсмену почали закидати, що він «не мав погоджуватись на бій у столиці ворожої держави», що «обіймався з росіянином» і «дав козирі Кремлю» у подальших діях проти України. Про спорт і політику в програмі «Ваша Свобода» говорили коментатор боксу В'ячеслав Поночовний та політолог Петро Олещук.

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