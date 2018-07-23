Перемога Усика, але поразка для України?

Український боксер Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу. У фінальному поєдинку українець переміг росіянина Мурата Гассієва. Бій проходив у Москві й порадував не лише вболівальників Усика, а й багатьох українців, які щиро дякували Олександру за український прапор і гімн, який прозвучав у столиці Росії. Водночас в соцмережах спортсмену почали закидати, що він «не мав погоджуватись на бій у столиці ворожої держави», що «обіймався з росіянином» і «дав козирі Кремлю» у подальших діях проти України. Про спорт і політику в програмі «Ваша Свобода» говорили коментатор боксу В'ячеслав Поночовний та політолог Петро Олещук.