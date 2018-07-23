Усик прокоментував ідею присвоєння йому звання Героя України

Український боксер Олександр Усик, який напередодні став абсолютним чемпіоном світу у ваговій категорії до 90,7 кілограма, заявляє, що не чув про ідею присвоєння йому звання Героя України. Про це він повідомив в аеропорту «Київ» після прибуття з Москви, де відбувався його поєдинок із росіянином Муратом Гассієвим.

«Я про це не знаю нічого, я не читав. Не можу вам нічого сказати. Якщо чесно, мені здається, що вони (українська влада – ред.) перебільшують мої можливості», – сказав Усик, відповідаючи на питання журналіста.

Пізніше Усик закликав журналіста ставити питання про спорт, а не про пропозицію прем’єр-міністра.

За підсумками поєдинку з росіянином Муратом Гассієвим, що завершився у ніч на 22 липня українець зберіг свої пояси чемпіона світу за версіями WBO і WBC, а також долучив до них пояси WBA Super й IBF (ними володів Гассієв) та пасок журналу The Ring, який зазвичай вручають звитяжцеві поєдинку двох найсильніших бійців вагової категорії. Крім того, Усик отримав Кубок Мохаммеда Алі.

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Уродженець Криму Усик переміг у всіх своїх 15 поєдинках на професіональному ринзі. До сьогоднішнього дня на рахунку Гассієва було 26 звитяг у 26 боях.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що має намір запропонувати президентові Петру Порошенку присвоїти звання Героя боксерові Олександру Усику.