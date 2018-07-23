Геращенко: заяви про нагородження спортсменів Зіркою Героя – популістські

Перша заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко виступає проти ініціативи прем’єра Володимира Гройсмана дати боксеру Олександру Усику звання Героя України. Як написала вона 22 липня у Facebook, такі заяви є «популістськими і непродуманими».

«Герої України – на фронті! Вони захищають Україну в реальних боях з Москвою, а не в Москві. Й хотілося б, аби наш уряд в тилу пам’ятав, де війна, й усвідомлював різницю між спортивними кумирами й Героями України», – написала Геращенко, яка є представницею України в підгрупі з гуманітарних питань тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

За її словами, протягом останніх чотирьох років це звання присуджувалося тільки українським військовим за мужність під час бойових дій на Донбасі, у тому числі багатьом – посмертно.

При цьому віце-спікер заявила, що спортсмени – «улюбленці мільйонів» і «точно мають право на високі державні відзнаки і нагороди, на повагу, подяку і пошану».

Боксер Олександр Усик у ніч на 22 липня за підсумками поєдинку з росіянином Муратом Гассієвим у Москві завоював титул абсолютного чемпіона світу з боксу у ваговій категорії до 90,7 кілограма.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що має намір запропонувати президентові Петру Порошенку присвоїти звання Героя боксерові Олександру Усику.