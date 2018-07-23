Прихильники зустріли Усика в аеропорту Києва

Боксер Олександр Усик у ніч на 23 липня повернувся до Києва з Москви, де він напередодні завоював титул абсолютного чемпіона світу з боксу у ваговій категорії до 90,7 кілограма.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, Усика в аеропорту «Київ» зустрічали прихильники.

За підсумками поєдинку з росіянином Муратом Гассієвим, що завершився у ніч на 22 липня українець зберіг свої пояси чемпіона світу за версіями WBO і WBC, а також долучив до них пояси WBA Super й IBF (ними володів Гассієв) та пасок журналу The Ring, який зазвичай вручають звитяжцеві поєдинку двох найсильніших бійців вагової категорії. Крім того, Усик отримав Кубок Мохаммеда Алі.

Уродженець Криму Усик переміг у всіх своїх 15 поєдинках на професіональному ринзі. До сьогоднішнього дня на рахунку Гассієва було 26 звитяг у 26 боях.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що має намір запропонувати президентові Петру Порошенку присвоїти звання Героя боксерові Олександру Усику.