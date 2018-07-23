Член уряду засудив Усика за бій у Москві

Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко опублікував на своїй Twitter-сторінці допис, в якому визнав спортивні заслуги боксера Олександра Усика, але засудив його участь у поєдинку в Росії.

Урядовець висловив застереження, що участь українців у спортивних змаганнях на території Росії ускладнює просування української позиції на міжнародній арені. Мовляв, завдяки цьому Києву важче переконувати закордонних партнерів у тому, що Росія веде війну проти України.

«Ще декілька подібних подій у Москві за участю українців і в агресію Росії проти України у світі вже ніхто не повірить. Тільки в «дружбу», – припустив Кириленко.

Раніше прем’єр-міністр Володимир Гройсман виступив із пропозицією дати Усику звання Героя України.

За підсумками поєдинку 21 липня Олександр Усик зберіг свої пояси чемпіона світу за версіями WBO і WBC, а також долучив до них пояси WBA Super й IBF (ними володів Гассієв) та пасок журналу The Ring, який зазвичай вручають звитяжцеві поєдинку двох найсильніших бійців вагової категорії. Крім того, Усик отримав Кубок Мохаммеда Алі.

Уродженець Криму Усик переміг у всіх своїх 15 поєдинках на професіональному ринзі. До сьогоднішнього дня на рахунку Гассієва було 26 звитяг у 26 боях.