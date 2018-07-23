Чемпіон Усик у Києві: українці зустріли боксера в аеропорту – відео

Український боксер Олександр Усик, який 21 липня став абсолютним чемпіоном світу у ваговій категорії до 90,7 кілограма, повернувся до Києва. Боксера у аеропорту «Київ» (Жуляни) зустріли вболівальники та журналісти. Олександр Усик розповів, що найближчим часом збирається відпочити, відновитися та провести час із родиною. У фінальному поєдинку Всесвітньої боксерської суперсерії Олександр Усик переміг росіянина Мурата Гассієва одностайним рішенням суддів – 120:108, 119:109, 119:109. Після цієї перемоги український боксер зберіг свої пояси чемпіона світу за версіями WBO та WBC, а також долучив до них пояси Гассієва WBA Super й IBF, крім того, здобув пояс журналу The Ring і отримав Кубок Мохаммеда Алі.