Футболіст турецького походження залишив збірну Німеччини через «расизм і неповагу»

Гравець німецької збірної з футболу Месут Озіл заявив, що виходить зі складу команди через прояви расизму, викликані його турецьким походженням.

29-річний футболіст опублікував звернення на своїй сторінці у Twitter. Там він згадав також і про критику, якої зазнав через своє спільне фото з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом навесні цього року.

Ердогана звинувачують в утисках свободи слова й опозиції. За словами Озіла, зустріч із політиком пройшла в межах благодійного заходу та не мала політичного підтексту.

Озіл зазначив, що отримує велику підтримку від своїх колег по команді й фанатів, але звинуватив німецькі медіа, Німецьку футбольну асоціацію й особисто її голову Рейнхарда Грінделя в упередженому ставленні через своє походження.

Він додав, що ще однієї хвилі критики зазнав після того, як німецька збірна вилетіла з чемпіонату світу-2018.

«Для Грінделя та його прихильників я німець, коли ми перемагаємо, і іммігрант – коли програємо. Це через те, що, хоча я плачу податки в Німеччині, жертвую на обладнання німецьких шкіл і виграв Кубок світу з німецькою збірною в 2014-му, мене все ще не приймають у суспільстві. До мне ставляться як до «іншого», – написав спортсмен.

За його словами, через ставлення окремих німецьких політиків він більше не хоче носити німецьку національну форму.

«Я не гратиму за Німеччину на міжнародному рівні, доки відчуваю це расистське та зневажливе ставлення. Я носив форму німецької збірної з гордістю та хвилюванням, але тепер цього нема», – зізнався Озіл.

У складі молодіжної збірної Німеччини Месут Озіл дебютував у 2009 році. Також він грає на позиції напівзахисника лондонського «Арсеналу».

На чемпіонаті світу цього року в Росії німецька збірна не змогла подолати групову стадію – після поразки від Південної Кореї німці вибули зі змагання, вперше в історії не дійшовши до четверті фіналу.