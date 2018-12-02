Олександр Гвоздик: все, що треба знати про нового чемпіона та українську зірку боксу

Український боксер Олександр Гвоздик відправив в нокаут канадця Адоніса Стівенсона. Таким чином, позбавивши відомого спортсмена тріумфального десятого захисту чемпіонського титулу і поясу за версією WBC у напівважкій вазі.

До цієї перемоги йшов з 2012 року. «Бронза» на Олімпіаді, «срібло» у складі «Українських отаманів» і, нарешті, така важлива перемога – чемпіонський пояс.

Перший чемпіонський бій українця вже увійшов в історію вітчизняного боксу. Радіо Свобода зібрало найцікавіші факти про нового чемпіона та просто «хорошу людину» Олександра Гвоздика.

Факт 1. Нокаут вирішив долю чемпіонства

Бій проти Адоніса Стівенсона, як і прогнозував сам Гвоздик, був нелегким. Спочатку не відрахували нокдаун, в який українець відправив суперника. Потім і сам Гвоздик змушений був загальмувати свою швидкість, бо вже Стівенсон його майже «вимкнув». Під кінець 11 раунду в замітках суддів український боксер програвав за очками, отже, якби не нокаут, то перемогу здобув би на той момент чинний володар чемпіонського поясу у напівважкій вазі за версією WBС Адоніс Стівенсон.

Факт 2. Перший український чемпіон світу у напівважкій вазі

Олександр Гвоздик – перший українець, який став чемпіоном у ваговій категорії до 79,3 кілограма. Загалом Україна може пишатися вже 12-ма боксерами, які здобували чемпіонські пояси: Віталій та Володимир Кличко, Володимир Сидоренко, Сергій Дзинзирук, Андрій Котельний, Юрій Нужненко, В’ячеслав Сенченко, Віктор Постол, Василь Ломаченко, Олександр Усик, Артем Далакян і тепер Олександр Гвоздик.

Факт 3. Четвертий українець серед чемпіонів за версією WBC

Першим, хто підкорив WBC, серед українців став Віталій Клічко. Він був володарем чемпіонського поясу у важкій вазі у 2004-2005 та 2008-2013 роках.

3 жовтня 2015 року титул чемпіону світу у напівсередній вазі за версією WBC у бої проти Лукаса Матіссе здобув Віктор Постол.

27 cічня 2018 року Олександр Усик переміг Майріса Брієдіса з Латвії у півфінальному бої Всесвітньої боксерської суперсерії і об’єднувальному поєдинку за титули чемпіона світу WBC та WBO.

Перемога Олександра Гвоздика над Адонісом Стівенсоном принесла Україні за часи її незалежності четвертий пояс за версією WBC.

Факт 4. Четвертий чинний чемпіон

Зараз в Україні чотири чинні чемпіони. Крім Гвоздика, це Олександр Усик (абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі), Артем Далакян (титул WBA в найлегшій вазі) та Василь Ломаченко (титул WBA в легкій вазі).

Факт 5. Не дав відсвяткувати канадцю ювілей

Для Адоніса Стівенсона це був 10-й (ювілейний) захист титулу чемпіона світу, який він здобув ще п’ять років тому. Проте Гвоздик зіпсував статистику канадського боксера – забрав пояс та ще й «вписав» Стівенсону другу поразку в його професійній кар'єрі.

Факт 6. Новий тренер напередодні бою

У підготовці до чемпіонського бою Олександр Гвоздик змінює свого тренера Марка Контрераса, з яким працював з початку професійної кар’єри. Новим коучем став Тедді Атлас. На той момент він вже не тренував боксерів два роки. Взагалі в його тренерській кар’єрі робота з Майком Тайсоном, Майклом Мурером, Трейсі Паттерсоном, Баррі Макгіганом, Шенноном Бріггзом, Майклом Грантом.

Факт 7. Непереможний «Nail»

Для Гвоздика чемпіонський бій став 16-м в кар’єрі. Всі бої завершились перемогою українця.

Факт 8. Учасник «синьо-жовтого» вечору боксу та чемпіон Північної Америки

10 квітня 2017 року одразу троє українських боксерів здобули перемогу на вечорі боксу в американському місті Оксон-Хілл неподалік Вашингтона.

Олександр Усик захистив титул чемпіона світу з боксу за версією WBO у першій важкій вазі в бою проти американця Майкла Хантера, Василь Ломаченко захистив свій титул чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі в бою проти американця Джейсона Соси, а Олександр Гвоздик здобув перемогу в бою за звання чемпіона Північної Америки за версією NABF у напівважкій вазі з кубинцем Юнієскі Гонсалесом, відправивши його в нокаут у третьому раунді.

Факт 9. Засудили на Олімпійських іграх

На Іграх-2012 року півфінальний бій проти Аділбека Ніязімбетова з Казахстану завершився з рахунком 13:13, тому за рішенням суддів переможцем став саме казахський боксер. У Гвоздика – «бронза». Цей результат він вважає своєю головною поразкою за всю кар'єру.

Крапку у аматорському боксі українець поставив вже у 2013 році, здобувши «золото» на літній Універсіаді.

Факт 10. Виступав у складі двох срібних призерів WSB

Протягом другого сезону WSB (2011—2012) виступав як легіонер російської команди «Динамо Москва». Провів 4 зустрічі, які завершились перемогою. У тому сезоні команда «Динамо Москва» стала срібною призеркою WSB.

У 2012 році вперше у Всесвітній серії боксу виступає команда України під назвою «Українські отамани». Гвоздик провів 5 переможних боїв і у складі української збірної посів друге місце.

Факт 11. Кидав бокс заради родини

Здобув юридичну освіту. І у 2007 році кинув бокс, коли завагітніла дружина. Тоді Олександр ще не був у складі збірної України, і потрібно було якось годувати родину. З боксом було покінчено. Щоправда усього на півроку. Знову до спорту Олександра повернув тренер Едуард Карницький. Гвоздик виграв чемпіонат області, а за два роки переміг на всіх турнірах, куди їздив. Так і потрапив до збірної України.

Факт 12. Починав свій спортивний шлях у кікбоксингу

У спорт привів батько, який переконував Олександра, що бокс – найкращий вид спорту. Проте хлопцю подобалися східні єдиноборства. Тому першою секцією став кікбоксинг.

Факт 13. Боксер, який не любить «показушничать»

Ви не побачите Гвоздика, який на прес-конференції вихлюпує стакан води в обличчя супернику, приходить на зважування у масці супер-героя чи виходить на ринг під костюмоване дійство. Він не любить «показушничать» і коментує це так: «Я не можу грати. Веду себе так, як відчуваю. Я не можу кричати або займатися «трештокінгом», щоб привернути чиюсь увагу. Мені чомусь здається, що тоді виглядатиму клоуном».

Факт 14. Головна боксерська хвороба – «заряджатися»

У 2013 році експерти неодноразово помічали, що виступаючи в «Українських Отаманах», Олександр «заряджався» на удари. Сам боксер зізнається: помилка залишилася, хоча намагається її коригувати.

«Вона, як невиліковна хвороба, коли її трохи полікував, а потім вона запалилася. Ось у минулому бою було запалення і тепер знову намагаюся її заліковувати», – казав Гвоздик в інтерв'ю Радіо Свобода.

Факт 15. Щира людина та люблячий батько і чоловік

За словами тренера Тедді Атласа, він погодився працювати з Гвоздиком саме через його риси характеру: «Я приїхав в Окснард на два дні і з’ясував, що він – хороша людина, для якої важливі правильні речі. Він – не егоїстична тварина».

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Олександр разом з дружиною Дар’єю виховує трьох дітей. Під час бліц-інтерв’ю для Радіо Свободи Гвоздик відповів, що не уявляє свого життя без родини.