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11 Листопад 2018, Київ 12:24
Новини | Суспільство

Бокс: Белью оголосив про завершення кар’єри після поразки від Усика

Усик (на фото) нокаутував британця

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Британський боксер Тоні Белью заявив про завершення професійної кар’єри після поразки нокаутом від українця Олександра Усика, повідомляє BoxingScene.

«Я програв кращому бійцю, найкращому, з ким я будь-коли ділив ринг. І я бажаю йому всього найкращого», – зазначив Белью.

Він додав, що для нього остання поразка – це кінець.

Український боксер Олександр Усик нокаутував британця Тоні Белью в Манчестері й захистив звання абсолютного чемпіона світу у ваговій категорії до 90,7 кілограма. У восьмому раунді Белью опинився на канвасі після бокового удару з лівої й не зміг підвестися.

Українець захистив свої чемпіонські пояси за версіями WBC, WBA, WBO, IBF та титул журналу The Ring.

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