Бокс: Белью оголосив про завершення кар’єри після поразки від Усика

Британський боксер Тоні Белью заявив про завершення професійної кар’єри після поразки нокаутом від українця Олександра Усика, повідомляє BoxingScene.

«Я програв кращому бійцю, найкращому, з ким я будь-коли ділив ринг. І я бажаю йому всього найкращого», – зазначив Белью.

Він додав, що для нього остання поразка – це кінець.

Український боксер Олександр Усик нокаутував британця Тоні Белью в Манчестері й захистив звання абсолютного чемпіона світу у ваговій категорії до 90,7 кілограма. У восьмому раунді Белью опинився на канвасі після бокового удару з лівої й не зміг підвестися.

Українець захистив свої чемпіонські пояси за версіями WBC, WBA, WBO, IBF та титул журналу The Ring.