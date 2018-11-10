Усик нокаутував Белью

Український боксер Олександр Усик нокаутував британця Тоні Белью в Манчестері й захистив звання абсолютного чемпіона світу у ваговій категорії до 90,7 кілограма.

У восьмому раунді Белью опинився на канвасі після бокового удару з лівої й не зміг підвестися.

Українець захистив свої чемпіонські пояси за версіями WBC, WBA, WBO і IBF.

Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу в липні. У фінальному поєдинку Всесвітньої боксерської суперсерії українець зустрічався з росіянином Муратом Гассієвим. За результатами 12 раундів Усик переміг одноголосним рішенням суддів.

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