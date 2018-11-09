Усик – Белью: коли і де дивитися

Український боксер Олександр Усик 10 листопада захищатиме звання абсолютного чемпіона світу у ваговій категорії до 90,7 кілограма в бою з британцем Тоні Белью.

Поєдинок відбудеться в британському Манчестері на місцевій Manchester Arena.

Очікується, що головний бій вечора розпочнеться близько 00:00 11 листопада за київським часом. У прямому ефірі його покаже телеканал «Інтер».

Українець захищатиме свої чемпіонські пояси за версіями WBC, WBA, WBO і IBF.

Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу у ваговій категорії до 90,7 кілограма в липні. У фінальному поєдинку Всесвітньої боксерської суперсерії українець зустрічався з росіянином Муратом Гассієвим. За результатами 12-ти раундів Усик переміг одноголосним рішенням суддів. Це була 15 перемога українця в 15 боях (11 нокаутом).

Тоні Белью на професійному рингу провів 33 бої – 30 перемог (20 нокаутом), дві поразки й одна нічия.

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!