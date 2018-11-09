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09 Листопад 2018, Київ 09:04
Новини | Події

Усик – Белью: коли і де дивитися

Усик захищатиме свої чемпіонські пояси за версіями WBC, WBA, WBO і IBF

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Український боксер Олександр Усик 10 листопада захищатиме звання абсолютного чемпіона світу у ваговій категорії до 90,7 кілограма в бою з британцем Тоні Белью.

Поєдинок відбудеться в британському Манчестері на місцевій Manchester Arena.

Очікується, що головний бій вечора розпочнеться близько 00:00 11 листопада за київським часом. У прямому ефірі його покаже телеканал «Інтер».

Українець захищатиме свої чемпіонські пояси за версіями WBC, WBA, WBO і IBF.

Український боксер Олександр Усик, який завоював титул чемпіона світу за версіями Всесвітньої боксерської ради (WBC), Всесвітньої боксерської організації (WBO), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Міжнародної боксерської федерації (IBF) у вазі до 90,71 кілограма в об'єднавчому бою з російським боксером Муратом Гассіевим, у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії WBSS. Москва, 22 липня 2018 року
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Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу у ваговій категорії до 90,7 кілограма в липні. У фінальному поєдинку Всесвітньої боксерської суперсерії українець зустрічався з росіянином Муратом Гассієвим. За результатами 12-ти раундів Усик переміг одноголосним рішенням суддів. Це була 15 перемога українця в 15 боях (11 нокаутом).

Тоні Белью на професійному рингу провів 33 бої – 30 перемог (20 нокаутом), дві поразки й одна нічия.

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