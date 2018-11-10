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10 Листопад 2018, Київ 08:29
Новини | Події

Усик може нокаутувати Белью – дані букмекерів

Усик захищатиме звання абсолютного чемпіона світу

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Український боксер Олександр Усик може нокаутувати британця Тоні Белью в бою, який відбудеться 10 листопада в британському Манчестері, свідчать дані на сайтах букмекерських компаній.

Найбільш імовірною вважається перемога Усиком одностайним рішенням суддів або технічним нокаутом. При цьому, згідно з котируваннями букмекерів, дострокова перемога українця ймовірна в другій половині поєдинку.

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Шанси на перемогу Белью невисокі, однак вірогідною є перемога британця нокаутом або технічним нокаутом.

Український боксер Олександр Усик, який завоював титул чемпіона світу за версіями Всесвітньої боксерської ради (WBC), Всесвітньої боксерської організації (WBO), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Міжнародної боксерської федерації (IBF) у вазі до 90,71 кілограма в об'єднавчому бою з російським боксером Муратом Гассіевим, у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії WBSS. Москва, 22 липня 2018 року
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Поєдинок Усик – Белью відбудеться 10 листопада. Українець захищатиме свої чемпіонські пояси за версіями WBC, WBA, WBO і IBF.

Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу у ваговій категорії до 90,7 кілограма в липні. У фінальному поєдинку Всесвітньої боксерської суперсерії українець зустрічався з росіянином Муратом Гассієвим. За результатами 12-ти раундів Усик переміг одноголосним рішенням суддів.

Тоні Белью на професійному рингу провів 33 бої – 30 перемог (20 нокаутом), дві поразки й одна нічия.

Український боксер Олександр Усик після перемоги над росіянином Муратом Гассієвим
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