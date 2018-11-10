Усик може нокаутувати Белью – дані букмекерів

Український боксер Олександр Усик може нокаутувати британця Тоні Белью в бою, який відбудеться 10 листопада в британському Манчестері, свідчать дані на сайтах букмекерських компаній.

Найбільш імовірною вважається перемога Усиком одностайним рішенням суддів або технічним нокаутом. При цьому, згідно з котируваннями букмекерів, дострокова перемога українця ймовірна в другій половині поєдинку.

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Шанси на перемогу Белью невисокі, однак вірогідною є перемога британця нокаутом або технічним нокаутом.

Поєдинок Усик – Белью відбудеться 10 листопада. Українець захищатиме свої чемпіонські пояси за версіями WBC, WBA, WBO і IBF.

Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу у ваговій категорії до 90,7 кілограма в липні. У фінальному поєдинку Всесвітньої боксерської суперсерії українець зустрічався з росіянином Муратом Гассієвим. За результатами 12-ти раундів Усик переміг одноголосним рішенням суддів.

Тоні Белью на професійному рингу провів 33 бої – 30 перемог (20 нокаутом), дві поразки й одна нічия.

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