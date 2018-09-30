Боксер Усик про належність Криму: «Бог попустив те, що відбувається»

Український боксер родом із нині окупованого Криму Олександр Усик знову уник прямої відповіді на запитання «чий Крим».

Виступаючи у програмі «Гордон» на телеканалі «112 Україна», Усик заявив із приводу Криму, що «все відбувається за попустом Господнім, тому що Бог попускає все те, що відбувається».

На пряме запитання, чиїм він вважає Крим, Усик відповів: «Божий. Це по-справжньому».

Олександр Усик, абсолютний чемпіон світу з боксу в першій важкій вазі, відразу після окупації Росією його рідного Криму заявляв наприкінці квітня 2014 року, що для нього Крим – це Україна, але пізніше став уникати прямої відповіді на таке запитання. Боксер, який має у Криму родину і частину часу там живе, став, зокрема, говорити, що не поділяє українців і росіян, чи заявляти, що «Крим – це Крим». На початку 2018 року він риторично перепитав «Крим – це Україна?» і сам відповів: «От ви можете поїхати туди без кордонів, проїхати, як звично? Чи полетіти літаком?» При цьому Усик називає себе українцем і на всіх змаганнях виступає з українським прапором.

А в липні 2018 року суперечки викликав його поєдинок із російським боксером у Москві.